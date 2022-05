Doorsneeloon in Vlaanderen bedraagt bijna 3.000 euro: dit is het gemiddelde loon per provincie

Uit de cijfers van het hr-bedrijf blijkt dat het mediaanloon voor wie in Vlaanderen voltijds in de privésector werkt 2.985 euro bruto bedraagt. De helft van de werknemers verdient dus meer, de helft minder.

In Wallonië is de mediaan 2.767 euro, in Brussel is dat 3.322 euro. Het gaat om het bruto maandsalaris, dus zonder eindejaarspremie en vakantiegeld. SD Worx heeft dit berekend op basis van het loon van 400.000 werknemers.

Verschillen per regio

Bij de arbeiders valt het op dat het brutoloon met ruim 2.800 euro bruto het hoogst is in de provincie Limburg. Lonen hebben te maken met vraag en aanbod. In Limburg zijn er meer bedrijven waar arbeiders tewerkgesteld worden dan in andere provincies, zo klinkt het bij SD Worx.

In Antwerpen en Oost-Vlaanderen bedraagt het mediaanloon van arbeiders ruim 2.700 euro. In Brussel is er minder nood aan arbeiders, maar meer aan bedienden. Vandaar dat het loon van bedienden (3.911,5 euro) daar hoger ligt dan dat van arbeiders (iets meer dan 2.500 euro). Bedienden verdienen in Limburg en West-Vlaanderen iets meer dan 3.500 euro.

Inflatie

De inflatie en de automatische indexering zorgen de laatste maanden voor een veel snellere stijging dan normaal. Terwijl het mediaanloon in 2018 met 66 euro steeg, in 2019 met 80 euro, in 2020 met 30 euro en vorig jaar met 45 euro, is het in de eerste drie maanden van dit jaar bruto met 109 euro gestegen.