Door Bpost betaalde adviseur minister De Sutter volgde wel degelijk gevoelig dossier rond krantencontract op

De Sutter ligt onder vuur omdat twee van de experten op haar kabinet betaald worden door het postbedrijf. Op het kabinet stonden ze nochtans in voor de dagelijkse contacten en onderhandelingen met bpost, wat dus belangvermenging kon betekenen.

“Ik durf mijn hand in het vuur steken dat er geen sprake is van belangenvermenging”, verdedigde De Sutter zich. Volgens haar werd al drie maanden geleden beslist werd om de medewerkers van de loonlijst van bpost te halen. “Met de audits die lopen hebben wij beslist om daar een einde aan te maken. Dit zijn praktijken uit het verleden. (...) Dit zetten we recht. Dit gaan we stopzetten”, aldus De Sutter. De twee medewerkers zullen vanaf juni betaald worden door het kabinet.

Maar nu blijkt uit WhatsApp-berichten die Kurt Van Raemdonck, de kabinetschef van De Sutter, uitwisselde met toenmalig Bpost-topman Dirk Tirez, dat een van de twee experten, op het gevoelige dossier van het krantencontract werkte. Daarover zei De Sutter gisteren niets.

Volgens de woordvoerder van De Sutter is er van belangenvermenging nog altijd geen sprake. “Het appverkeer wijst niet op een verdachte verhouding tussen het kabinet en bpost”, klinkt het. Bovendien wordt de krantenconcessie onderhandeld door bevoegd minister, Pierre-Yves Dermagne (PS), en dus niet door het kabinet-De Sutter. De bewuste medewerker, C.W., was wel aanwezig “op enkele technische vergaderingen, maar was niet de leidende onderhandelaar”.