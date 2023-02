Doodsbedreiging voor UA-geschiedenisprof: lessen ‘op Vlaams-nationalistische wijze’ of ‘bloederig’ einde

De e-mail begon al met de aanhef “geachte vuile marxist”. Professor Peter Stabel is niet vuil en geen marxist, maar wel een marxistisch historicus, wat betekent dat hij bij het bestuderen van de geschiedenis vooral kijkt naar de machtsmechanismen die ongelijkheid veroorzaken.

De briefschrijver wil dat hij daarmee ophoudt en voortaan “op een Vlaams-nationalistische wijze” lesgeeft. “Als ik de aanpak van mijn lessen niet beterde, zouden de consequenties ‘bloederig’ zijn en zou ik voortdurend moeten opletten dat niet op elke straathoek mijn ‘einde me staat te bekijken’ (sic), en dat einde ‘kon alles zijn’”, zo citeert Peter Stabel uit de brief in een blogpost op de site van Universiteit Antwerpen.

Zijn belager wil dat de prof aan zijn studenten uitlegt “hoe rijk de Vlaamse en andere Europese cultuur” is en dat terwijl “de cultuur van de islam, de negers, de joden, de homo’s, zigeuners etcetera des duivels en barbaars is”. Hij moet de studenten actief aanmoedigen om deze “culturen” te “vernietigen”.

De mail dateert van augustus, maar Stabel maakt het nu pas bekend. Na verificaties van De Morgen blijkt dat de politie een verdachte heeft geïdentificeerd en verhoord. Het parket heeft beslist om de verdachte een waarschuwing te geven, omdat het gaat om iemand met een blanco strafblad.

Peter Stabel. Beeld UAntwerpen

Volgens een bron bij het onderzoek zou het gaan om iemand die gebruikmaakte van het netwerk van de universiteit, dus allicht een personeelslid of een student.

Agressie genormaliseerd

Ook de Antwerpse rector Herman Van Goethem, eveneens een historicus, krijgt weleens bedreigingen. Hij heeft een mapje ‘scheldproza’ in zijn inbox, met daarin oppervlakkige bedreigingen als ‘kijk maar goed achterom op straat’.

“In tijden van sociale media zijn bepaalde beschavingsregels weggevallen, en is schelden en dus ook agressie genormaliseerd”, zegt Van Goethem. “Soms zijn het gestoorde reacties van mensen met mentale problemen, maar vaak is het rechts-extremistisch. Wat Stabel heeft ontvangen is heel primitief en totalitair waarbij je enkel nog een Vlaams-nationalistisch discours mag vertellen.”

Stabel grijpt het incident aan om zich te mengen in het debat over het Eén-programma Het verhaal van Vlaanderen of de aangekondigde canon. Ook die makers verwijt Stabel een Vlaams-nationalistische agenda op te leggen aan de geschiedschrijving. Ook hij was gevraagd om hulp bij het programma. “Hun verhaal lag al vast nog voor de expertise was opgevraagd”, zegt Stabel. “Als het is om de voetnoten te schrijven, dan pas ik. Daar zit een politiek achter en de misvatting dat geschiedenis gelijkstaat aan het verleden, terwijl het een manier is om naar dat verleden te kijken.”