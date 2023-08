Doodgeschoten bedreiger Biden hekelde 'corruptie' en 'machtsmisbruik' president

Volgens zijn familie was Robertson, een 74-jarige luchtmachtveteraan, een devoot kerkbezoeker en een enthousiaste gebruiker van vuurwapens. Hij zou echter “radeloos” zijn over wat hij zag als een “corrupte en te machtige” regering. Robertson zou meermaals Biden en andere functionarissen in diens regering hebben bedreigd en in de aanloop naar een bezoek woensdag van de president aan zijn staat hebben gezegd dat hij een scherpschuttersgeweer zou gaan “afstoffen”.

Federale en lokale autoriteiten waren toen al op de hoogte van de bedreigingen en hadden drie aanklachten voor de veteraan klaarliggen. Pogingen hem die te overhandigen bij zijn woning in Provo, een stadje iets ten zuiden van deelstaathoofdstad Salt Lake City, liepen uit op een schietpartij, waarbij Robertson het leven liet.

‘MAGA-Trumper’

Volgens AP beschrijft Robertsons familie hem als een ‘MAGA-Trumper’, een hartstochtelijk aanhanger van de Amerikaanse oud-president Donald Trump, die in 2020 de verkiezingen verloor van Biden. De veteraan kampte met gezondheidsklachten en had mobiliteitsproblemen, maar was zeer actief op sociale media. Daarop plaatste hij regelmatig dreigementen tegen Biden, de FBI en functionarissen die zijn betrokken bij de vervolging van Trump.

Trump moet zich de komende tijd in meerdere rechtszaken verdedigen tegen diverse aanklachten. Donderdag maakte een speciaal aanklager in Washington D.C. bekend dat hij 2 januari volgend jaar Trump voor de rechter wil zien wegens diens pogingen de uitslag van de verkiezingen in 2020 te beïnvloeden.

Zorgen

Hoewel zijn familie volhoudt dat Robertson die dreigementen niet zou uitvoeren, denkt zijn buurman Jon Michael Ossola daar anders over. “Ik had begrepen dat hij wapens had en dat hij had gezegd dat hij die zou gebruiken”, zei Ossola tegen AP. “Er waren dus wel degelijk zorgen.”

Ossola zag de schietpartij in Provo van een afstandje en vertelde AP dat hij politie en Robertson eerst naar elkaar hoorde roepen, waarna een ruit aan diggelen ging en een ‘kakofonie van knallen’ losbarstte. “Toen was het duidelijk dat hij dood was”, zei hij.