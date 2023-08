Donald Trump wordt op 6 september in Georgia verwacht voor eerste procesdag

Ook de achttien andere verdachten in de zaak worden die dag voor de rechter verwacht. De 77-jarige Donald Trump komt als eerste aan de beurt, gevolgd door zijn voormalige advocaat Rudy Giuliani.

Trump werd op 14 augustus door een grand jury aangeklaagd voor valsheid in geschrifte en afpersing. Het gaat om de vierde strafzaak tegen Trump, die opnieuw kandidaat is voor de presidentsverkiezingen van 2024. Eerder werd de miljardair al aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan een pornoster (in de staat New York), het achterhouden van geheime documenten (in de staat Miami) en voor mogelijke verkiezingsfraude plus zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 (in de staat Washington).

Nooit eerder kwam een ex-president in de Verenigde Staten voor de rechter voor een misdaad. Trump wijst alle beschuldigingen van de hand en ziet de vervolging als een poging van zijn tegenstanders om te voorkomen dat hij opnieuw in het Witte Huis raakt.