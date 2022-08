Donald Trump weigert vragen te beantwoorden in fraudezaak: ‘Dit is een heksenjacht’

“Ik weigerde de vragen te beantwoorden op basis van de rechten en privileges die aan elke burger worden verleend op basis van de grondwet van de Verenigde Staten”, aldus Trump in zijn verklaring. Volgens hem heeft hij geen andere keus vanwege de wat hij noemt “heksenjacht” tegen hem van onder anderen advocaten, aanklagers en de media.

Procureur-generaal James wil weten of The Trump Organization de waarde van vastgoed verkeerd heeft opgegeven voor onder meer belastingvoordelen en hogere leningen. Ze wilde Trump daarom woensdag in New York onder ede verhoren.

Naast Trump zijn volgens een bron van persbureau Reuters ook zijn kinderen Donald Trump Jr. en Ivanka Trump in de zaak verhoord. De drie hadden tevergeefs geprobeerd de dagvaardingen via de rechter nietig te laten verklaren. Trumps afspraak met James stond eigenlijk gepland in juli, maar werd verzet vanwege de dood van Trumps voormalige echtgenote Ivana Trump.

Trump liet op zijn eigen sociale netwerk Truth Social al weten dat hij vond dat zijn “geweldige bedrijf en ik van alle kanten worden aangevallen”. De New Yorkse procureur-generaal meent dat meer dan drie jaar onderzoek bewijs heeft opgeleverd dat The Trump Organization de waarde van bezittingen verkeerd heeft opgegeven om ervan te profiteren.

Het verhoor van Trump kwam enkele dagen na een inval van de federale recherche FBI in zijn resort Mar-a-Lago, vermoedelijk in een onderzoek naar vertrouwelijke documenten die zijn meegenomen uit het Witte Huis. De oud-president heeft via zijn platform zijn wantrouwen uitgesproken over het onderzoek ter plaatse.