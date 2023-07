Donald Trump laat andere Republikeinse presidentskandidaten ver achter zich in nieuwe peiling

Donald Trump kan volgens de peiling momenteel 54 procent van de Republikeinse kiezers overtuigen. Ron DeSantis (17 procent), gouverneur van de staat Florida en zijn dichtste belager, volgt op ruim 37 procentpunten. Republikeinse kiezers schijnen niet wakker te liggen van de vervolging van hun presidentskandidaat.

Elke demografische en ideologische groep Republikeinen lijkt Trump te verkiezen boven een andere, minder omstreden, kandidaat. Hij leidt onder jongeren en ouderen, bij mannen en vrouwen, bij gematigden en conservatieven, bij hooggeschoolden en laaggeschoolden, en bij mensen op het platteland en bij stedelingen.

De argumenten dat Ron DeSantis, wel eens de Donald Trump met hersens genoemd, verkiesbaarder is dan Trump en effectiever zou regeren slaan voorlopig niet aan. Zelfs Republikeinen die achter DeSantis’ strijd tegen de “radicale woke-ideologie” staan, verkiezen Trump, concludeert The New York Times. Het is ook opvallend dat amper 9 procent van kiezers ouder dan 65 jaar voor de gouverneur van Florida zou stemmen.

De andere Republikeinse presidentskandidaten, onder wie Trumps vicepresident Mike Pence en voormalig VN-vertegenwoordiger voor de VS Nikki Haley, halen niet meer dan 3 procent. Voorlopig lijkt geen enkele kandidaat Trump te kunnen uitdagen. Zelfs als alle anderen uit de presidentsrace stappen, verliest DeSantis volgens de peiling ruim van Trump in een man-tegen-manstrijd.

Trump wordt onder meer aangeklaagd voor zijn rol bij de Capitool­bestorming van 6 januari 2021. In de staat New York staat hij op 25 maart 2024 ook terecht wegens het schandaal rond Stormy Daniels, een pornoactrice met wie hij een affaire zou hebben gehad en die hij tijdens de verkiezingscampagne in 2016 via een tussenpersoon zwijggeld zou hebben aangeboden.

Ook het Amerikaanse ministerie van Justitie bereidt momenteel een rechtszaak voor tegen Donald Trump rond het achterhouden van geheime documenten. Het proces zou op 20 mei 2024 van start gaan.