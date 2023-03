Domenico Tedesco debuteert met een 0-3-zege tegen Zweden, Romelu Lukaku scoort alle doelpunten

Het tijdperk Domenico Tedesco begon met een stijlbreuk. De 3-4-3 van Roberto Martínez werd voltooid verleden tijd, enter een ‘platte’ 4-4-2 met Dodi Lukebakio en Yannick Carrasco als vleugelmiddenvelders. Leandro Trossard mocht rond diepe man Romelu Lukaku zwerven.

Na een korte studieronde zorgde Carrasco voor het eerste gevaar met een schot voorlangs. Aan de overkant was de situatie een stuk penibeler. Dejan Kulusevski klopte Thibaut Courtois, maar Wout Faes bracht redding vanop de doellijn. Oef, geen valse noot in het eerste halfuur onder de nieuwe bondscoach.

Beeld BELGA

Sterker, Tedesco’s keuze voor Lukebakio op de rechterflank bleek een goeie te zijn. De Hertha-speler bracht zijn rechtstreekse tegenstander op snelheid vaak in verlegenheid, alleen de laatste pass bleef uit bij de Rode Duivels. Op stilstaande fases was het wél allemaal een pak gevaarlijker.

Zo zorgde Arthur Theate op het halfuur voor een stevige verwittiging. Eentje waar Zweden geen gehoor aan gaf, want iets later was het prijs. Lukebakio draaide de bal voor doel, Romelu Lukaku werkte tussen twee Zweedse verdedigers binnen. Een goal die de Inter-spits na moeilijke maanden deugd deed.

Kort na de pauze deden Lukebakio en Lukaku hun kunstje nog eens over. De Hertha-speler opnieuw als aangever, Lukaku via een Zweedse been als afwerker. Doelpunt nummer 70 in het shirt van de Rode Duivels. Ter referentie: toen Lukaku aan zijn interlandperiode begon was Bernard Voorhoof de nummer één met 30 goals achter z’n naam.

De match was na de dubbel van Lukaku beslist. Zweden kon geen vuist maken, een invalbeurt van de eeuwige Zlatan Ibrahimovic bracht daar geen verandering in. De Belgische viermansdefensie hield goed stand. Ondertussen gaf Tedesco ook kansen aan nieuwe gezichten.

Johan Bakayoko Beeld BELGA

Zo kregen Johan Bakayoko en Orel Mangala beiden een halfuur. Bornauw moest het met tien minuten doen. Man-in-vorm Openda bleef dan weer op de bank zitten, zo kon Lukaku op aangeven van Bakayoko zijn hattrick rond maken. Goal 71 voor de Rode Duivels na een knappe assist van een 19-jarige debutant.

Match gespeeld voor de mannen van Tedesco, die in het slot wat flexibiliteit toonde door zijn spelers achteraan plots met drie te laten spelen. Hoe dan ook, dit Zweden was geen echte test voor de Duitser. Volgende week wordt het tegen zijn thuisland wellicht een zwaardere klus.