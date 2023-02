Domenico Tedesco (37) officieel aangesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels

Sinds het vertrek van Roberto Martinez na het teleurstellende WK in Qatar was de bond op zoek naar een nieuwe hoofdcoach en technisch directeur, twee functies die de Spanjaard combineerde. Met Tedesco kwam een ‘laptopcoach’ uit de bus, een trainer die erg focust op data en tactiek en zelf nooit op hoog niveau gevoetbald heeft.

“Dat lijkt mij net positief”, zei sportjournalist Hans Vandeweghe daar eerder over. “Een laptoptrainer is iemand die afgaat op data en na een match geen onzin verkoopt als: ‘Het miste ons aan intensiteit.’ Neen, die kijkt naar hoeveel duels zijn spelers gewonnen of verloren hebben, welke spelers snelle acties hebben kunnen doen op welke posities en stelt daar zijn tactiek op af. Kortom, laptoptrainers zijn gewoon moderne en jonge trainers. Daar is niets mis mee.”

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 8 februari 2023

Tedesco werd in september ontslagen bij RB Leipzig nadat hij enkele maanden eerder met de Duitse ploeg de DFB-Pokal had gewonnen. Eerder deed hij ervaring op bij Schalke 04 en Spartak Moskou.

In 2017 liet Tedesco zich opmerken bij Erzgebirge Aue, dat hij voor degradatie wist te behoeden in de Tweede Bundesliga. Daarop ging hij bij Schalke 04 aan de slag, dat hij in zijn eerste seizoen naar de tweede plaats in de Bundesliga leidde. Nadat hij in 2019 moest opstappen bij de club uit Gelsenkirchen coachte Tedesco nog Spartal Moskou (2019-21) en RB Leipzig (2021-22).

Vercauteren is de nieuwe TD. Sinds de voormalige international eind mei 2021 Antwerp verliet als trainer, zat hij zonder werkgever. Vercauteren werkte eerder voor de KBVB in 2008 en 2009, eerst als assistent van René Vandereycken en na diens ontslag als T1 ad interim tot de komst van Dick Advocaat. Als clubcoach doorzwom hij al vele watertjes, zo leidde hij RSC Anderlecht naar twee landstitels (2006, 2007) en kroonde hij zich ook met Racing Genk tot landskampioen (2011). In het buitenland coachte hij Al-Jazira (Abu Dhabi), Sporting Lissabon (Portugal), Samara (Rusland) en Al-Batin (Saudi-Arabië). De Gouden Schoen van 1983 was in 2019 sportief adviseur bij OH Leuven.

Op 24 maart wacht Tedesco al de vuurdoop, op de eerste speeldag in groep F van de kwalificaties voor het EK van 2024 in Duitsland. Dan spelen de Rode Duivels tegen Zweden in de Friends Arena in Solna. Enkele dagen later zou in Keulen een oefeninterland volgen tegen Duitsland.

De Voetbalbond stelt zowel Tedesco als Vercauteren om 16 uur deze namiddag voor in het bondsgebouw in Tubeke.