Dokters bezorgd om gezondheid Britse koningin Elizabeth (96): familie verzamelt bij haar, ook prins Harry is onderweg

De artsen van koningin Elizabeth zijn “bezorgd” om haar gezondheid. Buckingham Palace laat weten dat de koningin daarom “onder medisch toezicht” wordt gehouden. “Na verdere evaluatie vanochtend maken de artsen van de koningin zich zorgen over de gezondheid van hare majesteit en houden haar onder medisch toezicht. De koningin is comfortabel op Balmoral”, aldus het hof.

Alle vier de kinderen van de vorstin zijn ondertussen aanwezig op Balmoral Castle. Het gaat om kroonprins Charles en zijn echtgenote Camilla, prinses Anne, prins Andrew en prins Edward en zijn vrouw Sophie. Ook prins William is daar intussen aangekomen.

Ook prins Harry reist naar Balmoral, zo heeft een woordvoerder van de hertog van Sussex bevestigd. Anders dan eerder gezegd was, zal zijn vrouw Meghan voorlopig in Londen blijven. Harry en Meghan, die in de Verenigde Staten wonen, verbleven de voorbije dagen al in het Verenigd Koninkrijk. Vanavond zouden ze in Londen de uitreiking van de WellChild Awards bijwonen, maar die plannen gaan niet door.

Lees ook Jo De Poorter: ‘Als men over de gezondheid van de Queen communiceert, is het ernstig’

Elizabeth kampt al enige tijd met gezondheidsklachten. Ze is slecht ter been en loopt daarom al langere tijd met een wandelstok. Volgens verschillende Britse media zou de koningin een val hebben gemaakt, maar dat nieuws is niet bevestigd.

De afgelopen maanden deed ze het vanwege haar broze gezondheid rustiger aan. Meerdere afspraken blies ze op advies van haar dokter af.

Koningin Elizabeth, vlak voor haar ontmoeting met de nieuwe premier Liz Truss. Beeld AP

De Britse koningin moest woensdag ook al noodgedwongen online ontmoetingen met nieuwe ministers afzeggen. De vorstin kreeg vervolgens rust voorgeschreven door haar artsen, na de drukte rond het aantreden van de nieuwe premier Liz Truss. Maar nu moet ze, op aanraden van de dokters, dus onder medisch toezicht blijven.

De Queen verblijft momenteel op Balmoral Castle in Schotland. Ze ontving daar dinsdag Boris Johnson, die formeel zijn ontslag indiende, en benoemde niet veel later Truss als diens opvolger. Zij is de vijftiende Britse regeringsleider die Elizabeth aanstelde sinds ze zeventig jaar geleden op de troon kwam.

Kersvers premier Liz Truss schreef op Twitter: “Het hele land is momenteel bezorgd vanwege het nieuws van Buckingham Palace. Mijn gedachten - en de gedachten van iedereen in het Verenigd Koninkrijk - zijn op dit moment bij Hare Majesteit de koningin en haar familie.”

Als de koningin in Schotland zou overlijden, wordt haar lichaam overgebracht naar Holyroodhouse, haar officiële residentie in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Er zal dan een dienst plaatsvinden in St. Giles Cathedral, waarna de kist met de Royal Train naar Londen wordt gebracht. Ze zal net als haar voorgangers worden opgebaard in Westminster Hall. Na de uitvaart in Westminster Abbey wordt ze begraven bij Windsor Castle, bij de belangrijkste mannen uit haar leven: Philip en haar vader George VI.

Lees ook Wat u nog niet wist over Elizabeth II: ‘De queen ziet haar paarden liever dan haar functie’ Prins Philip, meer dan 70 jaar de man naast de Britse koningin, maar zelf redelijk on-Engels

In beeld: Queen Elizabeth II

Queen Elizabeth II en haar gezin in 1960. Beeld AFP

Queen Elizabeth II en Prince Philip in Nieuw-Zeeland, 1977. Beeld Getty Images

Diana en koningin Elizabeth in 1987. Beeld AP

Queen Elizabeth II tijdens een militaire parade in juni 2022. Beeld Getty Images

Koningin Elizabeth bij de begrafenisceremonie van Prince Philip. Een foto die symbolisch was voor de toenmalige coronamaatregelen en de wereld rondging. Beeld REUTERS