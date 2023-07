Dodentol loopt op tot twee nadat vrachtwagen huis binnenrijdt in Heuvelland

Rond 8.30 uur kwam het in de Rijselstraat in de West-Vlaamse gemeente Heuvelland tot een botsing tussen een vrachtwagen en een bestelwagen. Door die klap verloor de chauffeur van de vrachtwagen de controle over het stuur en reed hij een woning binnen. In de getroffen woning brak brand uit, die oversloeg naar twee andere huizen. Daardoor zijn minstens twee woningen volledig uitgebrand, terwijl ook twee andere huizen zwaar beschadigd zijn.

De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar de bestuurder van de bestelwagen bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. De vrachtwagenchauffeur liep ernstige brandwonden op en werd in kritieke toestand overgebracht naar het UZ Gent. Daar is de 46-jarige man uit Komen ondertussen aan zijn verwondingen overleden. Ten slotte liep een buurtbewoner bij het incident lichtere verwondingen op die ter plaatse werden verzorgd.

Noodwoning

Een twaalftal inwoners van de getroffen huizen wordt momenteel opgevangen in een feestzaal in de buurt. “Zij krijgen begeleiding van slachtofferhulp en zullen later kunnen verblijven in een noodwoning van de stad”, aldus Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

De Rijselstraat zal wellicht de rest van de dag afgesloten blijven voor alle verkeer. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper heeft een verkeersdeskundige en een wetsarts aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het is momenteel nog wachten op hun bevindingen.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Beeld Hans Verbeke