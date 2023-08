Dodental door aardverschuiving in Georgië loopt verder op, Nederlanders blijven vermist

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de identificatie van de doden bezig is. Op beelden is te zien hoe reddingswerkers puin doorzoeken dat deels begraven is door de aarde.

Er zouden nog achttien mensen vermist zijn, onder wie ook kinderen. Ook de vermiste Nederlanders zouden minderjarig zijn, al kon het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dat niet bevestigen.

De aardverschuiving vond donderdag plaats in Shovi, een resort in het bergachtige noordwesten van Georgië. Meer dan tweehonderd mensen zijn geëvacueerd uit het rampgebied. Volgens het Rode Kruis zijn bruggen en wegen in het gebied verwoest door het natuurgeweld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat er een tijdelijke brug was geplaatst waardoor benodigd materiaal naar het rampgebied kon worden gebracht.

Maandag is er een dag van nationale rouw in Georgië.