Doden bij aanslagen op Westelijke Jordaanoever en in Tel Aviv

Later op de avond was er ook een aanslag in Tel Aviv. Een auto reed in op een groep mensen in een park. Daarbij kwam één persoon om het leven, vijf mensen raakten gewond. Volgens de politie gaat het om Britse en Italiaanse toeristen. Het dodelijke slachtoffer is een 36-jarige Italiaanse toerist. De dader, een 45-jarige Israëlische Arabiër uit de stad Kafr Qasim, is doodgeschoten door de politie.

De Israëlische politie zette na de dodelijke schietpartij op de Westelijke Jordaanoever een klopjacht in op de Palestijnse schutters. De militante Palestijnse Hamas-beweging spreekt van een ‘heroïsche’ operatie.

Het incident kwam aan het einde van opnieuw een gespannen week die samenviel met zowel de islamitische ramadan als de Joodse Pesach. In de nacht van donderdag op vrijdag bombardeerde het Israëlische leger doelwitten van de militante Palestijnse Hamas-beweging in zowel de bezette Gazastrook als in het zuiden van Libanon. Slachtoffers zijn daarbij niet gevallen, volgens Israël mikte het op tunnels en militaire stellingen. Wel werden er enkele huizen en een kinderziekenhuis geraakt.

De Israëlische legerleiding stuurde versterkingen naar de grenzen met Gaza en Libanon. Na de aanslag in Tel Aviv werden bovendien alle reservisten van de Israëlische grenspolitie opgeroepen.

De huidige geweldscyclus is de nieuwste rond in een serie confrontaties waarbij sinds begin dit jaar 94 Palestijnen zijn gedood en 18 Israëli’s. De Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden duurt al ruim een halve eeuw, zonder enig perspectief op een oplossing. Omdat Palestijnen als tweederangsburgers leven, spreken mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International van ‘apartheid’.

Directe aanleiding voor de nieuwste escalatie was het harde optreden van Israëlische ordetroepen, dinsdag en woensdag in de al-Aqsamoskee (Jeruzalem), waarbij tientallen gewonden vielen. Bij moslims in de hele regio heeft dat kwaad bloed gezet. De moskee is in de islam het op twee na belangrijkste heiligdom.

Ook voor Joden is de Tempelberg waar de moskee zich bevindt, een heilige plaats. Zowel vanuit Gaza als vanuit Libanon werden er donderdag raketten afgeschoten (twee gewonden), waarvan een groot deel werd onderschept door het Israëlische luchtafweersysteem. Tel Aviv wees Hamas aan als schuldige, en bombardeerde stellingen van de organisatie vlak buiten de Libanese stad Tyre.

Lees ook ‘Hier kan een heilige oorlog uitbreken om iets wat nooit gebeurde’: waarom de Tempelberg het geweld alweer doet oplaaien

Geen reactie Hezbollah

Voorheen had een dergelijke luchtaanval tot een furieuze reactie geleid van het Libanese Hezbollah (letterlijk: ‘de partij van God’), dat zichzelf afficheert als beschermheer van de Palestijnen. Ditmaal riep een woordvoerder alleen op tot ‘waakzaamheid’ – een teken dat de prioriteiten voor Hezbollah verschoven zijn. ‘Hun missie als een anti-Israëlische kracht is iets van het verleden’, aldus Hilal Khashan, politicoloog verbonden aan de Amerikaanse Universiteit van Beiroet (AUB). Ter illustratie: afgelopen herfst sloot de Libanese regering na Amerikaanse bemiddeling een akkoord met Israël over hun maritieme grens. Hezbollah gaf daar groen licht voor.

Ook de Palestijnse salvo’s van donderdag werden afgevuurd met een onuitgesproken fiat van Hezbollah, ten teken dat het zijn Palestijnse bondgenoten nooit helemaal in de steek zal laten. Toch denkt politicoloog Khashan net als andere waarnemers dat Hezbollah niet aanstuurt op een nieuwe oorlog met de zuiderburen. Het verschil met 2006, toen Israël en Hezbollah een bloedige oorlog uitvochten, is groot: Hezbollah is in eigen land komen bovendrijven als de machtigste groepering, terwijl Israël aan twee eerdere militaire expedities (1982 en 2006) slechte herinneringen heeft overgehouden.

‘Niemand zit nu op een escalatie te wachten’, zo zei een Israëlische legerwoordvoerder vrijdag. Een Hamas-vertegenwoordiger verklaarde dat de beweging ‘zijn punt had gemaakt’. Het drukbezochte vrijdaggebed op de Tempelberg verliep vervolgens zonder incidenten.