‘Dodelijke steekpartij Berchem was wraakactie voor aanval twee maanden eerder’

Bij de dodelijke steekpartij op 21 december werd Steven B. woensdagochtend in de rug gestoken door een groepje jongeren. Hij viel neer op de grond en werd nog meermaals gestoken vooraleer de daders het op een lopen zetten. Het slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd, maar bezweek wat later aan zijn verwondingen. Parket en federale gerechtelijke politie startten een onderzoek naar moord.

Ondertussen zitten een 18-jarige en een 16-jarige uit Aalst in de cel voor de moord. Een derde zou nog op de vlucht zijn, al kon het parket dat niet bevestigen.

Volgens Het Nieuwsblad heeft de 16-jarige verdachte inmiddels bekend dat hij Steven B. heeft neergestoken. Hij zou ook verklaard hebben dat het een wraakactie was omdat hij eerder al door het slachtoffer was aangevallen met een mes. De krant meldt dat die eerdere confrontatie een gevecht tussen twee drillrapbendes was, in het station van Antwerpen in oktober. De vete tussen de twee bendes zou ontstaan zijn tijdens een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen clubs uit Antwerpen en Aalst.