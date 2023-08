Dode walvis van 10 meter aangespoeld in Antwerpse haven

Momenteel wordt het kadaver uit het water gehaald. Het schip Pieter Coecke van Jan De Nul probeert het kadaver uit het dok te vissen. Een hijskraan van terminal operator DP World springt bij.

Er is voorlopig geen impact op het zeevaartverkeer, enkel de operaties van DP World zijn tijdelijk verstoord tot het kadaver weggehaald is. Er wordt onderzocht hoe het dier in het dok is terechtgekomen en waaraan het gestorven is.

“Wat nu gebeurt is heel uitzonderlijk”, zegt Evelyn Tiebos van de Antwerpse haven aan Het Nieuwsblad. “De laatste keer dat er een walvis aanspoelde, was in 2009.”