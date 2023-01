Dode en twee gewonden bij zwaar verkeersongeval nabij Planckendael

Een wagen reed er in nog onduidelijke omstandigheden twee voetgangers aan. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. De vrouw overleefde de klap niet, de man is gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Ook een hond waarmee de twee aan het wandelen waren, overleed ter plaatse. De bestuurder van de wagen is eveneens met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de spoorwegbrug, even voor de ingang van dierenpark Planckendael. De Leuvensesteenweg blijft allicht nog een tijd afgesloten, onder meer omdat het parket een verkeersdeskundige ter plaatse stuurt om alles in kaart te brengen. Er is een omleiding voorzien via de nabije E19.

Beeld VTM NIEUWS