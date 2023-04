Nieuws Update

Dode en tientallen gewonden bij treinongeval in Nederland

De ontspoorde trein. Mogelijk werd het ongeval veroorzaakt door bouwmateriaal op de sporen. Beeld ANP

In de nacht van maandag op dinsdag, omstreeks 3.45 uur, is een passagierstrein ontspoord in Voorschoten, ten noorden van Den Haag in Nederland. Daarbij zijn een dode en minstens dertig gewonden gevallen, van wie enkelen ernstig. Vermoedelijk is de trein in botsing gekomen met bouwmaterieel op het spoor.