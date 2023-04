Dode en minstens dertig gewonden bij zwaar treinongeval in Nederland

De passagierstrein botste op een bouwkraan die op het spoor lag, nadat eerder ook een goederentrein al tegen de kraan was gebotst. Op de plaats van het ongeval werd gewerkt aan het spoor.

De trein ontspoorde gedeeltelijk: het voorste deel kwam in een weiland terecht, het middelste treinstel ligt op zijn kant op het spoor en in het achterste deel is brand uitgebroken, zegt de NS. Die brand is inmiddels geblust.

Op de passagierstrein, die onderweg was van Leiden naar Den Haag, zaten zo'n 50 mensen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om de slachtoffers te evacueren. Er is sprake van een dode. 19 gewonden zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht, onder wie de machinist. Een twintigtal andere slachtoffers werden ter plekke behandeld.

Hulpdiensten bij de ontspoorde trein. Beeld ANP

Door het ongeval rijden er volgens de NOS tot zeker 16 uur geen treinen van en naar Leiden. Pas als het onderzoek ter plaatse afgerond is, de trein is weggehaald en mogelijke schade aan en bij het spoor is hersteld, kan het treinverkeer worden hervat.

Bij de botsing zouden geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

De topman van ProRail John Voppen spreekt van een “zwarte dag voor het Nederlandse spoor”. “Mijn gedachten gaan uit naar iedereen die hierbij betrokken is.” Ook Nederlands premier Mark Rutte spreekt op Twitter zijn medeleven uit voor de slachtoffers en nabestaanden van het “vreselijk treinongeluk”.