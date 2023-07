Dode en meerdere gewonden door ‘mogelijke tornado’ in Zwitserland, noodweer eist ook in Italië slachtoffers

De storm zelf hield niet lang aan, maar de sterke windstoten veroorzaakten veel schade. Verschillende voertuigen werden beschadigd of zijn volledig vernield, daken werden afgerukt en bomen raakten ontworteld. Ook het spoornetwerk en busdiensten in de regio ondervonden hinder door de storm.

Volgens de Zwitserse weerdienst MétéoSuisse was het “een waarschijnlijke tornado gelinkt aan een snel ontwikkelende onweercel langs de Jura (gebergte op de grens tussen Frankrijk en Zwitserland, red.)” die maandagochtend de stad bereikte. MétéoSuisse registreerde een windstoot van 217 kilometer per uur op het vliegveld in La Chaux-de-Fonds, “onder een onweercel die plots sterker werd toen ze de regio bereikte”.

Hulpdiensten gaan intussen verder met reddingsacties en het opruimen van de stad. De politie vraagt bewoners om risico’s, zoals vallende dakpannen of bomen, te mijden en zoveel mogelijk binnen te blijven. Er zou namelijk opnieuw een onweersbui op komst zijn in de bergen van Neuchâtel en in La Chaux-de-Fonds, zo waarschuwt de politie.

‘Waterbom’ in Italië

Ook in buurland Italië heeft het noodweer lelijk huisgehouden. De grensregio’s Varese en Brianza zijn getroffen door een “bom van water en wind”, met onder water gelopen straten, omgevallen bomen en kapotte daken als gevolg.

In de gemeente Lissone, ten noorden van Milaan, veranderden wegen in ware rivieren. Een vrouw van 58 kwam onder een vallende boom terecht. Toen de hulpdiensten ter plaatse waren, konden ze niets meer voor haar doen.

In Legnano, nabij Milaan, raakten drie mensen gewond toen bomen op hun wagens vielen, zo meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Ook in Milaan zelf raakten verscheidene wagens en een deel van het elektriciteitsnet beschadigd door het zware noodweer. Duikers van de brandweer moesten zelfs een inwoner redden die vastzat in zijn overstroomde garage. Verscheidene wegen zijn dicht en het openbaar vervoer raakte ernstig verstoord, onder meer door “ernstige schade aan het station van Monza”.

Ook vannacht wordt nog meer noodweer verwacht in Noord-Italië, maar ook in Slovenië, Oostenrijk en in het westen van Slowakije en Hongarije. “Maak je klaar om te schuilen, neem deze situatie ernstig”, waarschuwen klimaatexperts.

Omgevallen boom in Lissone. Beeld ANP / EPA