Dode en gewonde bij schietpartij in winkelcentrum Zweedse stad Malmö, 15-jarige opgepakt

Archiefbeeld. Beeld AP

In de stad Malmö in het zuiden van Zweden is een dode gevallen bij een schietpartij in een winkelcentrum. Een ander slachtoffer raakte gewonde. Een 15-jarige is opgepakt. De politie gaat uit van een afrekening in het criminele milieu.