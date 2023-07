Dode en drie vermisten na hevige stortregens in Japan

De 77-jarige vrouw overleed nadat haar huis in de landelijke regio Fukuoka getroffen werd door een aardverschuiving. Haar man, die bij bewustzijn was toen hij door de lokale brandweer werd aangetroffen, is overgebracht naar het ziekenhuis.

Door een andere aardverschuiving zijn in de stad Karatsu, in de prefectuur Saga, drie mensen vermist geraakt.

De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er nog meer overstromingen en aardverschuivingen kunnen plaatsvinden in de regio’s Fukuoka en Oita. Bewoners hebben de raad gekregen om het gebied te verlaten, maar er zijn geen bindende evacuatiebevelen uitgevaardigd.

“Dit is de zwaarste regenval die ooit in de regio is geregistreerd,” zegt Satoshi Sugimoto van de meteorologische dienst. “Deze situatie brengt levens in gevaar.”

Japan wordt elk jaar in juni en juli getroffen door zware regenval, maar wetenschappers stellen dat de risico’s op noodweer nog zijn toegenomen als gevolg van de klimaatverandering.

Beeld AP