Dode bij interventie in onderzoek naar wapenhandel en extreemrechts: politie valt op 10 plaatsen binnen

In het Antwerpse district Merksem is vanmorgen een dode gevallen bij een geplande huiszoeking in het kader van een gerechtelijk onderzoek. “In een onderzoek naar inbreuken op de wetgeving rond wapenbezit zijn er vandaag een tiental huiszoekingen uitgevoerd, voornamelijk in de Antwerpse regio”, zegt federaal parketwoordvoerder Eric Van Duyse.

De huiszoekingen vonden plaats in de gemeenten Merksem, Zandvliet, Antwerpen, Deurne, Berchem, Kasterlee en Gent. Daarbij is een “groot aantal wapens” in beslag genomen, waarvan er een aantal niet geregistreerd waren. Het zou gaan om mensen die mogelijk een aanslag voorbereidden.

“Het gaat om een milieu waarvan vermoed wordt dat het aanleunt bij extreem-rechts, maar het verdere onderzoek moet daarover meer duidelijkheid scheppen”, klinkt het bij het federaal parket. “Bij één van die huiszoekingen heeft een schietpartij plaatsgevonden tussen de politie en de bewoner van het pand waar een huiszoeking werd uitgevoerd. Die bewoner is daarbij om het leven gekomen.”

Naar aanleiding van die schietpartij is nu een tweede gerechtelijk onderzoek geopend, naar de omstandigheden van de schietpartij. Dat dossier is in handen van het Antwerpse parket.

Beeld BELGA