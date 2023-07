Dode bij afrekening tussen motorbendes

Het incident gebeurde tijdens de openingsavond van Chapiteau de Péronnes, een feestelijk evenement dat jonge boeren samenbrengt. De hulpdiensten kwamen vrijdagnacht rond 1.30 uur ter plaatse aan de chemin de St-Druon in Péronnes. Daar was een feest aan de gang in een tent, georganiseerd door een beroepsorganisatie voor jonge landbouwers. In de loop van de avond kwam er een bende motorrijders aan. Ze vielen onmiddellijk een man aan, buiten de tent. Ze zouden daarbij ook een hamer hebben gebruikt. Nadat ze het slachtoffer in elkaar hadden geslagen, vluchtten de daders weg.

Volgens de procureur des konings Vincent Macq werd een persoon aangereden door een wagen. Rond 1.30 uur waren de hulpdiensten ter plekke, maar de aangereden man overleefde het niet. “De feiten zijn zeer ernstig. Het slachtoffer is overleden”, bevestigde de procureur aan RTL. De man die werd aangevallen met een hamer is zwaargewond.

Volgens de eerste bevindingen gaat het om een afrekening tussen de Hells Angels en de Bandidos. Later op de dag zal een autopsie op het lichaam van het slachtoffer worden uitgevoerd. Bij het treffen liep een vrouw ook verwondingen op.

Het drama vond plaats in het midden van de feesttent, met heel wat mensen eromheen die de “horrorscène” zagen gebeuren. Zo’n duizend mensen werden geëvacueerd. “Na ruim een ​​uur konden we vertrekken maar onder bewaking, één voor één met politieagenten in een rij. Ze waren tot de tanden bewapend”, legt een getuige uit aan de krant La Dernière Heure.

Een onderzoeksrechter en een team van het lab van de federale gerechtelijke politie van Doornik-Bergen gingen ter plaatse. Later zaterdag volgt er meer info van het parket.