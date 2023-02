Dode aangetroffen in kraakpand in Paleizenstraat, ontruiming verloopt opnieuw moeizaam

Over de exacte omstandigheden van het overlijden kan het Brussels parket nog geen informatie geven. De vaststellingen zijn nog maar net gedaan.

Vanochtend werd de brandweer ook al opgeroepen voor een brandje in het kraakpand. Er zouden een of meerdere dekens in brand gestoken zijn. Het overlijden staat los van deze feiten.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) reageert via Twitter op het overlijden. “Verschrikkelijk dat er iemand is overleden in het kraakpand in de Paleizenstraat. Mijn medeleven aan de naasten. Ik volg de zaak op de voet om de volledige toedracht te kennen. We zijn in contact met Brusselse autoriteiten en politie”, schrijft De Moor.

Vandaag volgt ook de definitieve ontruiming van het pand in de Paleizenstraat. Door het brandje en de tussenkomst van het parket in verband met het overlijden staan alle asielzoekers al vroeg op straat, maar velen hebben hun spullen nog binnen achtergelaten. De politie staat in grote getale voor de ingang. Ze komen van verschillende departementen om de ontruiming in goede banen te leiden.

De evacuatie gebeurt in verschillende groepen. In de eerste groep waren er wel wat spanningen. Iemand ging zelfs even door het lint en haalde een mes boven, maar de politie kon het afpakken. Er werden ook hekken geplaatst voor de bewoners. De straat is afgezet. Hoeveel mensen er nog binnen zijn, is niet duidelijk. Intussen zijn er opnieuw bussen gearriveerd om de bewoners weg te brengen.

De eerste groep is rond het middaguur weggebracht en zullen naar verwachting woensdagavond een opvangplaats hebben.

Blauwe armbandjes

In de afgelopen dagen en weken zorgde Fedasil ervoor dat 750 asielzoekers een uitnodiging tot opvang kregen. Deze mensen werden geregistreerd tijdens een screening in het kraakpand. Zij kregen allemaal een blauw armbandje. Aan de overige bewoners werd gisteren gevraagd om vrijwillig te vertrekken.

Volgens vrijwilligers en sociaal werkers verliep de ontruiming echter bijzonder chaotisch. Dinsdag bleken er asielzoekers vanuit alle hoeken van Brussel op de ontruiming afgekomen te zijn. Daardoor raakten minder bewoners, mensen met blauwe bandjes, op de drie voorziene bussen.

Aan het eind van de middag telden de aanwezige hulp- en burgerorganisaties nog steeds zo’n 250 tot 300 mensen met armband voor het gebouw. Zij bleven er tot de avond staan in de hoop om nog door bussen opgehaald te worden.

“Tegen de avond drong het besef door dat de bussen niet meer zouden komen en moesten de bewoners noodgedwongen opnieuw hun toevlucht zoeken in het gebouw zonder enige informatie van de autoriteiten”, meldt Sasha, een van de vrijwilligers die gisteren aanwezig was.

Het Brussels gewest is sinds 31 januari eigenaar van het gebouw en heeft plannen om het te renoveren en om te vormen tot een volledig uitgerust opvangcentrum voor kwetsbare personen.