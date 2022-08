Document over huiszoeking Trump zwartgelakt vrijgegeven: vrees voor gevolgen voor getuigen en FBI-agenten

De rechter had begrip voor de bekommernissen getoond, mede omdat er al betrokkenen zijn bedreigd. Ook delen die het strafrechtelijk onderzoek zouden kunnen schaden, zijn gecensureerd.

Het FBI-document dat de basis vormde voor de doorzoeking van Trumps woning. Veel passages blijken zwart gelakt. Beeld REUTERS

In Trumps resort Mar-A-Lago in Palm Beach (Florida) werden twintig dozen met deels zeer vertrouwelijke overheidsdocumenten in beslag genomen. Media, waaronder de kranten The New York Times en The Washington Post, waren naar de rechter gestapt om het document te kunnen inzien in de hoop dat meer duidelijk wordt over de mogelijk strafbare feiten die de politie had aangevoerd als rechtvaardiging voor de huiszoeking.

Ook Trump heeft ervoor gepleit de vertrouwelijke status van het document op te heffen, mede in de veronderstelling dat de zaak politiek gemotiveerd is. Maar hij heeft wel een zaak aangespannen waarin hij eist dat de FBI stopt met het onderzoek tot een toezichthouder is aangesteld.

Uit het eerder vrijgegeven huiszoekingsbevel en een lijst met in beslag genomen voorwerpen is gebleken dat een deel van het in Trumps residentie gevonden materiaal de status ‘topgeheim’ had, dat volgens protocollen in overheidsfaciliteiten moet worden opgeborgen.