Dochters van Wagnerbaas Prigozjin opgedoken in Belgische paardensport

De dochters van Jevgeni Prigozjin - de baas van het omstreden privéleger dat meevecht aan Russische zijde - duiken regelmatig op in de Belgische paardensport. Zo kocht de oudste dochter in 2015 een gecastreerde hengst via een Belgische dierenarts. Die verkoop zou via enkele tussenpersonen verlopen zijn, zo vertelt de dierenarts - die anoniem wenst te blijven - aan De Standaard.

Polina zou met de Belgische hengst aan minstens zestig jumpingwedstrijden hebben deelgenomen in Europa. Uit de gegevens van de paardensportfederatie FEI blijkt dat ze vijftien wedstrijden in België heeft gereden, onder meer in maneges in Lier en Opglabbeek. Ook zouden de dochters op nog zeker drie andere Belgische paarden gereden hebben.

Deze wedstrijden vonden plaats nog voor de Russische invasie in Oekraïne. Bovendien duurde het erg lang dat de Wagnerbaas op de Europese sanctielijst terechtkwam, omdat hij zijn rol bleef ontkennen. De familieleden van Prigozjin, onder wie ook Polina, hadden eveneens een rol in het netwerk rond de Wagnergroep. “Achteraf gezien hadden we deze individuen veel eerder moeten aanpakken”, zegt Tom Keatinge, een sanctie-­expert bij het Royal United Services Institute, een Britse denktank rond veiligheid, aan The Financial Times.