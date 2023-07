Dit zijn de populairste automodellen in Vlaanderen en Wallonië

Volgens een lijst van de automobielfederatie Febiac was de Volvo XC40, die in de fabriek van Volvo in Gent wordt geproduceerd, het populairste automodel in ons land met 5.898 inschrijvingen in het afgelopen halfjaar.

Op de tweede plaats stond de Dacia Sandero met 5.828 inschrijvingen, gevolgd door de Tesla Model Y (5.807), de Toyota Yaris (5.757) en de BMW X1 (5.103).

Dacia Sandero. Beeld Dacia

De Volvo XC40 was ook de best verkochte auto in Vlaanderen en Brussel. Opvallend is dat in Wallonië Dacia met drie modellen (Sandero, Duster en Jogger) in de top vijf van best verkochte nieuwe auto’s staat.

Populairste merk

BMW was het populairste automerk in België en Vlaanderen, Dacia in Wallonië en Peugeot verkocht de meeste nieuwe auto’s in het Brussels gewest.

In totaal werden er in de eerste zes maanden van het jaar 264.475 nieuwe auto’s ingeschreven in België. Hoewel dit beter is dan voorgaande jaren, blijft het nog steeds onder het marktgemiddelde sinds 2014. Slechts één op de drie nieuwe auto’s wordt door particulieren gekocht, de rest is voor professionele klanten.

Van de nieuwe auto’s is 45,8 procent een benzinewagen, terwijl slechts één op de tien een diesel is. Hybride en elektrische auto’s hebben samen een marktaandeel van 43,3 procent. Als we alleen kijken naar de particuliere markt, bestaat bijna zeventig procent uit benzineauto’s, gevolgd door hybrides. Volledig elektrische auto’s vertegenwoordigen 4,8 procent van de particuliere markt.

Beeld ANP / EPA

Uit de cijfers van Febiac blijkt ook dat de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s historisch laag is, namelijk 90 gram per kilometer. Dit is meer dan 14 procent lager dan het voorgaande jaar, voornamelijk als gevolg van de opkomst van elektrisch autorijden.