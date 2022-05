Dit zijn de nieuwe ‘Dertigers’: populaire reeks keert terug met andere gezichten

“En nu veertigers, misschien?”. Dat was de vraag die de cast van Dertigers zichzelf lachend stelde na het einde van de originele reeks, die liep van 2019 tot 2022. Maar nee, het zijn geen veertigers, gewoon een nieuwe set dertigers die het van hen overnemen.

Jonge dertigers Laura, Nele, Jonas, Ruben en Sami leerden elkaar kennen bij de Chiro. Eerst als lid, nadien stonden ze samen in de leiding. Al die zondagnamiddagen, kampen, nachtspelen, droppings en mosselfeesten creëerden een bijzonder sterke band. Ze hebben samen gelachen, geweend, gevochten, geplaagd, getroost en soms zelfs gekust. Ze kennen elkaar door en door. De Chiro was een familie en dat zijn de vrienden nog steeds.

Naast hun Chiroverleden delen de mannen van de groep nog een passie: fietsen. Elke zondag - kater of geen kater - verzamelen ze. Iedereen met een andere motivatie: de vriendschap, de fysieke uitdaging of de frisse pint achteraf op een terrasje. De hechte vrienden wonen allemaal in Vlaams-Brabant. De nieuwe reeks speelt zich af in de Groene Gordel rond Brussel, waar de groep vaak al fietsend - of nadien aperitievend op een terras - te vinden is.

Uitdagingen van een generatie

De vrienden worstelen elk met de uitdagingen van hun generatie en de verwachtingen die bij de leeftijd horen. Ze voelen de druk van hun omgeving en de maatschappij steeds meer en meer. Dertig worden is een mijlpaal in ieders leven. Het punt waarop je verondersteld wordt om écht volwassen te worden: je te settelen, aan kinderen te beginnen, je carrière volop uit te bouwen, een eigen huis te kopen... Die druk kan motiverend werken, of net verstikkend. De vrienden gaan er elk op hun eigen manier mee om. Met goede intenties maar soms met verkeerde keuzes of foute ideeën.

De hoofdrollen worden vertolkt door Gilles Van Hecke, Emma Moortgat, Malik Mohammed, Sofie Joan Wouters, Issam Dakka, Roman Van Houtven en Idalie Samad.