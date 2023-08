Dit weekend 760.000 toeschouwers voor reuzenspektakel in Antwerpen

Het was acht jaar geleden dat Royal de Luxe nog eens naar Antwerpen kwam afgezakt met hun reuzen, en voor het eerst was dat met de hondenfiguren Bull Machin en Xolo. Het evenement, dat kadert binnen het stadsfestival ‘Zomer van Antwerpen’, lokt steeds honderdduizenden toeschouwers, en dat was volgens de stad ook deze editie het geval, ondanks het wisselvallige weer.

“Antwerpen was in de ban van de reuzen, en de opkomst was massaal”, zegt schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Dank aan de artiesten van Royal de Luxe, vrijwilligers van de ‘Zomer van Antwerpen’, stadsmedewerkers en hulpdiensten die drie dagen lang een glimlach toverden op honderdduizenden blije gezichten in de stad.”

Bull Machin en Xolo “ontwaakten” vrijdag op respectievelijk het Astridplein en het Sint-Jansplein. Ze trokken drie dagen lang samen of apart door de Antwerpse straten, zonder dat vooraf het parcours bekend werd gemaakt.

