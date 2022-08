Dit mag u niet missen op tv vanavond

De tv-tips van vandaag

Brussels By Night

Film. Veertiger Max verlaat zijn huis in de voorstad en belandt in Brussel. Hij kent de stad slecht en dwaalt door de nacht. Hij ontmoet achtereenvolgens de gepensioneerde Louis, een ex-collega, Alice, een vrouw die actrice wil zijn, en tenslotte Abdel, een Marokkaanse trambestuurder.

Om 20.35 uur op VTM GOLD.

Playtime

Film. Monsieur Hulot gaat in het centrum van Parijs solliciteren bij een groot bedrijf dat gevestigd is in een wolkenkrabber. Het gesprek vindt echter nooit plaats, waarop Hulot besluit om in z’n eentje de stad te gaan bezichtigen. Hij raakt verdwaald tussen de moderne architectuur en kruist regelmatig het pad van een groep vrouwelijke Amerikaanse toeristen.

Om 22.10 uur op Canvas.

UEFA Champions League: PSV Eindhoven - Rangers FC

Sport. Rechtstreeks verslag van PSV Eindhoven - Rangers FC, vanuit het Philips Stadion in Eindhoven. De Nederlanders nemen het tegen de Schotten op in de terugwedstrijd van de play-offs van de UEFA Champions League, het belangrijkste internationale voetbaltoernooi voor clubs in en rond Europa. Presentatie door Maarten Breckx, de analyse is van Marc Degryse en Jan Mulder.

Om 20.35 uur op VTM 2.

Hampton Court: Behind Closed Doors

Documentaire. Tuinier Graham en zijn team geven het wereldberoemde tuinlabyrint van Hampton Court een onderhoudsbeurt. Een proces dat maar liefst drie weken in beslag zal nemen. Hoofdconservator Tracy neemt ons mee naar de koninklijke kapel en vertelt ons het tragische verhaal van Catherine Howard, de meest onfortuinlijke bruid van Hendrik VIII. En opzichter Errol verkent de Haunted Gallery, waar de geest van Catherine zou rondwaren.

Om 18.15 uur op Eén.

Het beste op Netflix, Streamz en co.

Untold

Het tweede seizoen van Untold brengt opnieuw een vierdelige reeks van sportdocumentaires op Netflix, met in iedere episode een ander sportief sleutelmoment dat wordt uitgebeeld. De eerste, The Girlfriend Who Didn’t Exist, richt zijn lens op de schimmige onlinerelatie van een Hawaïaanse golden boy in de American-footballcompetitie voor studenten.

Op Netflix.

The Sandman

De Britse fantasyschrijver Neil Gaiman toverde in 1989 een comateuze DC Comics-stripreeks om tot een van de commerciële toppers van de Batman-uitgever, door er een omineuze, moderne mythe van te maken. De serie werd lang als onverfilmbaar beschouwd, een paar bevlogen pogingen van onder meer HBO werden geaborteerd. Netflix kreeg het uiteindelijk wél voor elkaar, en de adaptatie die de streamingdienst regisseur David S. Goyer deed maken, met medewerking van Gaiman zelve, gooit hoge ogen. The Sandman doet nu in een nieuw medium over waar het destijds al een eerste keer in was geslaagd: een verhaal brengen van tegelijkertijd kosmische, mythische en menselijke proporties.

Op Netflix.

She-Hulk: Attorney At Law

Het team van Marvel-­helden op het tv-scherm blijft zich uitbreiden, nu ook met een vrouwelijke versie van de groene geweldenaar. Jennifer Walters (Tatiana Maslany), het nichtje van Bruce Banner, lijdt aan een mildere vorm van de afwijking die ook haar neef geregeld groen doet uitslaan. Kon ze er nét niet bij hebben, want de jonge dertiger heeft het al lastig genoeg om haar carrière als advocate in ­Manhattan – om nog maar te ­zwijgen over haar liefdes­leven – op de rails te houden. She-Hulk is alweer de achtste Marvel-­reeks op Disney+. Mark Ruffalo speelt een bijrol als de Hulk en Tim Roth keert ­terug als de niet minder ­smaragdkleurige booswicht Abomination.

Op Disney+.

Pandore

In de Belgische politieke thriller Pandore gaat de politieke polsslag in ons land, twee maanden voor de federale verkiezingen, nog een paar slagen per minuut hoger na een tragische aanval op een jonge activiste. Het zet een reeks gebeurtenissen in gang die de levens van een politicus, een journalist en een onderzoeksrechter op hun kop zetten.

Op Streamz.

The Janes

Alsof ze wilden tonen hoe ver de recente nietigverklaring van het befaamde Roe vs. Wade-arrest de klok terugdraait in de V.S., brengen de documentairemakers van The Janes dit verhaal over een netwerk voor illegale abortussen in het Chicago van 1972 onder uw aandacht. “Tegelijkertijd een achteruitkijkspiegel en een kristallen bol”, opperde Newsweek.

Op Streamz.

Surface

Wat als je op een goede dag wakker wordt met geheugenverlies én je koesterde een paar verrekt duistere geheimen, zodat je ineens een hoop vreemde dingen moet ontdekken over jezelf? Dat is wat de in het affluente deel van San Francisco residerende Sophie (Gugu Mbatha-Raw, ook al te zien in Apple-reeks The Morning Show), doormaakt na een hoofdtrauma in de nieuwe Apple TV+-thriller Surface. Volgens de maker van de reeks, Veronica West (eerder werk: onder meer High Fidelity op Disney+), probeert Surface een observatie te zijn over de vraag hoe voorgeprogrammeerd onze identiteit is, en of het überhaupt de moeite loont om zelfgekozen paden in te slaan.

Op Apple TV+.



A League of Their Own

In 1992 werden de avonturen van vrouwelijke honkbalspelers die eindelijk hun aandacht konden opeisen, terwijl de mannen vochten in WOII, al eens verfilmd met Tom Hanks en Madonna. De Amazon Prime-reeks brengt nu de magie van Penny Marshals roman op een breder canvas, door een hele generatie van vrouwelijke aspirant-honkballers op de lens te nemen.

Op Amazon Prime Video.