Dit keer zingt het Iraanse voetbalteam het volkslied wel mee - en protesterende Iraniërs worden geïntimideerd

Het lijkt erop dat het regime in Teheran de protestacties in Qatar niet over zijn kant wil laten gaan. Of en hoe er druk is uitgevoerd op het voetbalteam, is grotendeels gissen. Wel arresteerde Iran de dag voor deze wedstrijd Voria Ghafouri, een beroemde voetballer die in het verleden voor het nationale team speelde en die kritiek had geuit op de regering.

Ghafouri had onder meer opgeroepen een einde te maken aan de brute wijze waarop de Iraanse regering de aanhoudende demonstraties in het land probeert neer te slaan. Die demonstraties braken uit na dood van de 22-jarige Mahsa Amini, terwijl ze in detentie zat omdat ze niet de juiste hoofddoek zou hebben gedragen. Volgens mensenrechtenorganisaties vonden al honderden mensen de dood bij het neerslaan van protesten.

Iraanse aanhangers van het regime intimideerden vrijdag landgenoten voor aanvang van de wedstrijd met Wales, meldt persbureau AP. Ze pakten vlaggen af die van voor de Iraanse revolutie stammen, bedoeld als protest tegen de huidige Islamitische regering die na deze revolutie aan de macht kwam. Ook scholden ze Iraniërs uit die de slogan van de protestbeweging, ‘women, life, freedom’, op hun shirt droegen.

Een groep mannen scandeerde de woorden ‘de Islamitische Republiek van Iran’ terwijl een aantal vrouwen interviews aan de buitenlandse pers gaf over de protesten. Groepen vrouwen oogden beangstigd terwijl ze werden omringd door aanhangers van het regime, die Iraanse vlaggen bij zich droegen en de vrouwen filmden met hun telefoons.

Desondanks waren er ook vrijdag weer protesten van Iraanse zijde zichtbaar in het stadion. Zo hield een vrouw met donkerrode tranen op haar wangen geschilderd een voetbalshirt met de woorden ‘Mahsa Amini − 22’ omhoog. Ook de slogan ‘women, life, freedom’ was op meerdere plekken te zien.

Het voetbalteam is niet het eerste Iraanse sportteam dat zijn steun aan de demonstranten en ongenoegen met de regering uitte door te zwijgen tijdens het volkslied. Het nationale basketbalteam deed eerder deze maand hetzelfde.

En in oktober klom de Iraanse klimster Elnaz Rekabi tijdens een wedstrijd in Zuid-Korea zonder hoofddoek. Ook deze actie wordt gezien als protestactie. Vrienden verloren tijdelijk contact met de atleet en buiten Iran gevestigde media meldden dat ze eerder dan gepland onder dwang zou zijn teruggevlogen naar Teheran.

Later bood ze haar excuses aan en verklaarde ze dat ze de hoofddoek niet droeg omdat ze onverwachts werd opgeroepen door de wedstrijdleiding, maar aan de betrouwbaarheid van deze verklaring wordt sterk getwijfeld. BBC Persian meldde vorige maand op basis van een bron dat de staat de bezittingen van haar familie dreigde af te pakken als ze niet meewerkte, en dat ze onder huisarrest was geplaatst.