Dit jaar nog hulpcentra voor familiegeweld in heel Vlaanderen: ‘Slachtoffers kunnen dan dichtbij hulp krijgen’

Leuven, Halle, Gent, Kortrijk en Oostende, dat zijn de steden waar er in 2023 nog een nieuw Family Justice Center wordt geopend. Momenteel zijn er al vier operationeel in Antwerpen, de Kempen, Mechelen en Limburg. Met de vijf nieuwe centra erbij komt het totaal op negen en is er minstens één in elke Vlaamse provincie.

De bestaande centra zijn in de loop van de voorbije jaren opgestart en hebben hun nut al bewezen. Het aantal gezinnen dat er kwam aankloppen is in de voorbije twee jaar ook spectaculair gestegen: van 1.845 in 2020 naar 2.588 vorig jaar. Dat komt neer op een stijging van 40 procent.

“De uitbreiding is natuurlijk heel belangrijk voor slachtoffers omdat ze dan dichtbij hulp kunnen krijgen”, zegt de woordvoerder van Demir. “Slachtoffers uit West-Vlaanderen moeten zo niet meer de helft van het gewest doorkruisen voor ze begeleiding kunnen krijgen.”

Multidisciplinaire aanpak

In de Family Justice Centers staat een multidisciplinaire aanpak centraal. Dat wil zeggen dat hulpverleners zoals psychologen er samenwerken met de politie en het parket. De slachtoffers krijgen er dus niet enkel psychologische ondersteuning, maar ook hulp om een klacht in te dienen.

“Het kan om verschillende soorten cases gaan”, zegt de woordvoerder van Demir. “Denk maar aan een vrouw die thuis het slachtoffer wordt van geweld omdat haar man een alcoholprobleem heeft. Ook al is het geweld dan niet rechtstreeks tegen kinderen gericht, toch dragen zij er ook de gevolgen van.”

Binnen het netwerk van de FJC’s zal er aan kinderen meer aandacht worden besteed door extra kinderpsychologen in te zetten. In elke FJC zal ook een lotgenotengroep worden opgestart in samenwerking met Echo, een organisatie die zich inzet voor overlevers van kindermishandeling. Voor de uitrol van de vijf bijkomende Family Justice Centers maakt de minister jaarlijks een bijkomend budget van 9 miljoen euro vrij.

Ook voor eergerelateerd geweld zal er meer aandacht zijn in de werking van de FJC’s. Momenteel loopt daarover tot eind maart een proefproject in het Family Justice Center in Limburg. Dat FJC zal op termijn uitgroeien tot een kenniscentrum over het fenomeen.

Zorgcentra

In ons land zijn er ondertussen al verschillende instanties om slachtoffers van geweld op te vangen. In een aantal ziekenhuizen zijn er Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG), waar onder meer slachtoffers van verkrachting terechtkunnen. Zij krijgen daar de mogelijkheid om stalen te laten nemen om op die manier bewijzen tegen een dader te verzamelen. Ook kunnen ze, als ze dat willen, er meteen een klacht indienen.

“Ook in de zorgcentra zijn er dus verschillende actoren aanwezig, zoals medici, parket en politie", zegt de woordvoerder van Demir. “Maar die zijn echt gericht op de acute hulp. In de FJC’s werken we meer op de lange termijn - bijvoorbeeld met coaching - aan familiale problemen.”