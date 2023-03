Dit jaar 46 grote snelwegwerven: bekijk hier de werken per provincie

Met de investeringen zegt minister Lydia Peeters een veilig en robuust Vlaams wegennet te willen garanderen dat klaar is voor de toekomst. Het gaat om een totale investering van 569 miljoen euro, exclusief de Oosterweelwerken in en rond Antwerpen. “We vernieuwen het wegdek, renoveren bruggen en tunnels, leggen spitsstroken aan en plaatsen geluidsschermen en portieken voor dynamische signalisatie. Maar we herstellen en saneren ook.”

Van de 46 grote werven zijn er 24 aan bruggen en viaducten en 6 aan tunnels. Om de hinder bij grote wegenwerken te ontwijken, adviseert het Agentschap Wegen en Verkeer om voor vertrek wegenenverkeer.be te checken. Daarnaast worden gelijktijdige grote wegenwerken in dezelfde omgeving vermeden.

Antwerpen

In de provincie Antwerpen wordt de grootste hinder verwacht bij de vernieuwing van de wandpanelen en de verlichting in de Kennedytunnel, bij de betonherstellingen op de R2 ter hoogte van de Liefkenshoekhoektunnel en bij de vervanging van twee bruggen over de E313 tussen Wommelgem en Ranst.

E17/ E34/ R1: werken Oosterweel Linkeroever R1: werken Oosterweel Rechteroever R1 Kennedytunnel: vernieuwen tunnelverlichting en wandpanelen R2 Tijsmanstunnel: vervangen vluchtdeuren en structureel onderhoud brandleiding E313 t.h.v. Wommelgem: heraanleg brug Wijnegemsteenweg - plaatsen fietsbrug R2 t.h.v. Liefkenshoektunnel: betonherstelling R1 t.h.v. Berchem: renovatiewerken aan de brug over R1 A12 richting Antwerpen t.h.v. Stabroek-Hoevenen: verlengen afrit E313 t.h.v. Ranst: vervangen brug Vaartstraat E34 t.h.v. Oelegem: herstelling brugvoegen

Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen zal het gaan om de sanering van de slingerviaducten in het knooppunt Zwijnaarde, de herstelling van de brugdekvoegen op de E17 richting Kortrijk aan het viaduct van Gentbrugge en de herstelling van de wegverharding op de R4 tussen Laarne en Oostakker.

E40 t.h.v. Erpe-Mere: vervangen spoorbrug en brug Merestraat N49 t.h.v. Assenede: bouw brug Stoepestraat E40/E17 t.h.v. Zwijnaarde: saneren slingerviaducten in de wisselaar E17 richting Gent t.h.v. Lokeren: herstellen brugdekvoeg E17 richting Kortrijk t.h.v. viaduct Gentbrugge: herstellen brugdekvoegen E40 t.h.v. Drongen: vervangen brug t.h.v. Kloosterstraat R2 Beverentunnel: volledige renovatie E17 t.h.v. Sint-Niklaas richting Gent: herstellingen aan de wegverharding E17 tussen de Pinte en Kruishoutem: herstellingen aan de wegverharding in beide rijrichtingen E17 tussen Sint-Niklaas en Waasmunster richting Gent: herstellingen aan de wegverharding E34 tussen Kemzeke en aansluiting R2: herstelling van de wegverharding R4 Laarne - Oostakker richting Eurosilo: herstelling van de wegverharding

Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant is de hinder te verwachten bij de bouw van twee bruggen over de R0 ter hoogte van Halle en tijdens de renovatie de Leonardtunnel in Tervuren.

R0 t.h.v. Zaventem - Henneaulaan: herinrichting complex R0 t.h.v. Hoeilaart: aanpassen toegankelijkheid fietstunnel R0 t.h.v. Groenendaal: bouw ecorecreaduct De Priorij R0 t.h.v. viaduct Vilvoorde: renovatie viaduct E411 t.h.v. Overijse: aanleg fietssnelweg F204 E411 t.h.v. Jezus-Eik: plaatsen bushalte R0 Leonardtunnel: renovatiewerkzaamheden R0 t.h.v. Halle: bouw ecoduct t.h.v. Vlasmarktdreef R0 t.h.v. Halle: vernieuwen brug t.h.v. Drasop E19 richting Antwerpen t.h.v. Machelen: vervangen brugleuningen t.h.v. Heirbaan R0/E40 t.h.v. Sint-Stevens-Woluwe: vervangen brugvoegen in knooppunt E40 t.h.v. Walshoutem: structureel onderhoud verhardingen E40 t.h.v. Dilbeek: vervangen brug t.h.v. J. Mertensstraat E411 t.h.v. Overijse richting Brussel: vernieuwen leuning, randbalk en afwatering t.h.v. Frans Verbeekstraat R0/E40 t.h.v. complex Groot-Bijgaarden: vervangen brugvoegen

West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen zijn er vijf grote werven, waarbij weinig hinder wordt verwacht.

R8/A19 te Bissegem/Wevelgem: vernieuwing Trompetaansluiting E17 t.h.v. Kortrijk: aanleg persleiding tussen pompstation en het “Ei” E17 t.h.v. Kortrijk: vernieuwen asfalt en plaatsen dynamische signalisatie E403 t.h.v. complex Rumbeke: brugherstelling E40 t.h.v. Oudenburg: vervanging brugvoegen

Limburg

In Limburg zijn er zes grote werven, maar ook daarbij is de hinder op enkele uitzonderingen na eerder beperkt.

