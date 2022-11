Dit is wat we nu weten over de fatale raketinslag in Polen

• Na de inslag kwamen er al snel berichten dat het om een raket van Russische makelij ging. Stellige bevestigingen daarvan door het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken en anonieme Amerikaanse functionarissen tegenover persbureaus, werden later weer afgezwakt. Rusland ontkent de raket te hebben afgevuurd.

• Leiders van NAVO-lidstaten hebben zeer bezorgd gereageerd op de raketinslag. Mocht het gaan om een raket van het Russische leger, dan zou Rusland nu voor het eerst grondgebied van een NAVO-lidstaat hebben getroffen. Maar de leiders riepen ook op tot terughoudendheid met conclusies trekken.

• De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd dat het ‘onwaarschijnlijk’ is dat de raket vanuit Rusland is afgeschoten. Daarover trad hij niet in detail. Frankrijk zegt dat allerlei landen beschikken over Russische raketten en dat de makelij daarom nog niets zegt over wie de raket heeft afgevuurd.

• Persbureau AP meldde aan het begin van de ochtend dat de raket mogelijk afkomstig is van Oekraïense luchtafweer, op basis van anonieme Amerikaanse bronnen. Dat zou de initiële conclusie zijn van de Verenigde Staten. Oekraïne maakt deels gebruik van luchtafweer uit het Sovjettijdperk. Wellicht is zo’n Oekraïense luchtafweerraket gisteren op Polen terechtgekomen, toen Oekraïne zich probeerde te verdedigen tegen een barrage van Russische raketten.

• Later vandaag komt de Noord-Atlantische Raad van de NAVO in een spoedberaad bijeen, op verzoek van Polen. Daarin worden de raketinslag en de mogelijke gevolgen besproken.

• De premiers van het Verenigd Koninkrijk en Canada willen dat er een grondig onderzoek komt naar de raketinslag in Polen. Maar de volledige verantwoordelijkheid ligt bij ‘Poetins invasie in Oekraïne’, wie de raket uiteindelijk ook afgeschoten heeft, aldus Sunak en Trudeau. Dat is de boodschap die ze hebben overgebracht aan de Oekraïense president Zelensky. Ze spraken hem vanaf de G20-top op Bali.

• Zelensky sprak ook de gehele G20 opnieuw toe via een videoverbinding. Daarbij zei hij dat de raketinslag in Polen “niets minder is dan een boodschap van Rusland aan de G20-top”, daarbij implicerend dat het om een Russische raket ging. Mogelijk is de raket die in Polen insloeg afkomstig van Oekraïense luchtafweer tegen een Russische rakettenregen, maar daar ging hij niet op in. “Er bevindt zich een terroristische staat in jullie midden, tegen wie we ons moeten verdedigen.”