‘Dit is onzin’: Nick Cave kritisch voor ‘Cave-nummer’ geschreven door ChatGPT

In zijn nieuwsbrief The Red Hand Files uit Nick Cave zijn ongenoegen over ChatGPT. Hij doet dat nadat hij van een fan een liedjestekst had gekregen die door het tekstprogramma was geschreven “in de stijl van Nick Cave”. Cave is niet overtuigd van het resultaat: hij noemt de tekst “onzin” en “een groteske aanfluiting van wat het betekent om mens te zijn”.

ChatGPT gaat de laatste maanden vaak over de tongen omdat het op basis van kunstmatige intelligentie teksten kan produceren die amper te onderscheiden zijn van teksten die door mensen geschreven zijn. Omdat het vele reeds bestaande teksten als input heeft, weet het computermodel zeer goed bepaalde stijlen te benaderen. Zoals die van singer-songwriter Nick Cave, bijvoorbeeld.

Op vraag van Mark, een Cave-fan, produceerde ChatGPT een volledige songtekst die gevuld is met donkere, bijbelse verwijzingen, net zoals dat ook in andere songs van Nick Cave het geval is. I am the sinner, I am the saint, I am the darkness, I am the light, zo klinkt het refrein van het computermodel.

Maar Cave zelf is niet overtuigd van de kwaliteit van het resultaat. Hij zegt al van tal van enthousiaste fans zulke teksten te hebben gekregen. “En ik deel hun enthousiasme niet”, schrijft hij in zijn nieuwsbrief. “ChatGPT kan misschien wel een toespraak, preek of overlijdensbericht schrijven, maar het kan geen oprecht nummer schrijven.”

Een goed nummer komt voort uit lijden en complexe gevoelens, zegt Cave. “En voor zover ik weet, hebben algoritmes geen gevoelens. Data lijden niet.”

Momenteel zit de singer-songwriter zelf aan de schrijftafel voor een nieuw album met de Bad Seeds. “Dat is een zaak van bloed en lef, hier aan mijn bureau, waarbij ik een nieuw en fris idee moet creëren. Dat vereist mijn menselijkheid.”