‘Dit is mijn grens’: waarom Nederlandse regering de Tweede Kamer verlaat na tussenkomst van Thierry Baudet

Ophef tijdens het Nederlandse begrotingsdebat, het belangrijkste debat van het politieke jaar. De voltallige regering verliet woensdagavond de Tweede Kamer tijdens een tussenkomst van Thierry Baudet, partijleider van het radicaal-rechtse Forum voor Democratie. Daarin haalde hij uit naar minister Sigrid Kaag.

Wat is er gebeurd?

De voltallige Nederlandse regering heeft woensdagavond de Tweede Kamer verlaten tijdens het belangrijke begrotingsdebat. Dat deden de regeringsleden tijdens een tussenkomst van parlementslid Thierry Baudet.

De partijleider van het radicaal-rechtse Forum voor Democratie maakte aan het spreekgestoelte insinuaties over Sigrid Kaag, de Nederlandse minister van Financiën (D66). Zij stapte verontwaardigd op, de rest van de regering volgde haar minister. Het debat werd geschorst.

Wat heeft Thierry Baudet precies gezegd?

In zijn tussenkomst refereerde Baudet naar de opleiding van Kaag aan de Britse universiteit van Oxford. Dat St. Anthony’s College was volgens Baudet “weinig meer dan in feite een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten”.

Daarmee insinueerde hij zoveel als dat Kaag een spionnenopleiding heeft genoten en als geheim agent voor een buitenlandse entiteit zou werken. Eerder had hij in zijn bijdrage veel aandacht besteed aan complotten.

Wat zijn de reacties?

“Dit ging alle grenzen over”, reageerde premier Mark Rutte na afloop. De zaal verlaten was volgens hem de enige juiste beslissing van zijn kabinet. “Volgens mij snapt de samenleving dat een team op een gegeven moment als één man, als één vrouw staat voor een collega.”

Ook Sigrid Kaag benadrukt dat Baudet hier een lijn heeft overschreden. “Dit is mijn grens. Ik laat mij door niets en niemand op die manier wegzetten.” Als minister van Financiën krijgt zij al veel bedreigingen, zulke uitspraken dragen daar volgens haar alleen maar toe bij. Ze waardeert het dat ook de rest van het kabinet de zaal verliet. “Ik voel mij enorm gesteund door het kabinet.”

Thierry Baudet laat weten zijn woorden niet terug te willen nemen, waarop de Kamervoorzitter hem het woord ontnam. “Het is absurd wat hier gebeurt”, zei hij verontwaardigd. Buiten de plenaire zaal zei Baudet dat het “feit” over Kaag gewoon “leuk om te weten” was. Daaraan voegde hij toe dat hij de “versmelting van het marxisme met de deep state” wilde blootleggen. Met die ‘deep state’ duidt Baudet op een complottheorie over een geheime, ongekozen elite die het in westerse landen voor het zeggen zou hebben.

Wat nu?

Dat de voltallige regering opstapt tijdens zo’n belangrijk debat, is zeer uitzonderlijk. Het begrotingsdebat, of de Algemene Politieke Beschouwingen, zet de beleidslijnen uit voor het komende politieke jaar. Zeker nu de economische uitdagingen enorm zijn, is er veel te bespreken.

Het debat liep behoorlijk wat vertraging op. Vandaag gaat het zoals gepland verder, nu is het aan premier Mark Rutte om de parlementsleden van antwoord te dienen. Baudet zal hierbij niet aanwezig zijn, omdat zijn vrouw op het punt van bevallen staat.