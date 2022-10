Dit is het moment om uw eerste aandeel te kopen. Of een villa in Knokke van 14 miljoen: de nieuwe Ons Geld-nieuwsbrief

Beste lezer,

De oorlog in Oekraïne blijft voortduren en dat heeft steeds grotere gevolgen voor de mondiale economie. De bedrijven hebben het ontzettend moeilijk door de gestegen energieprijzen. De beurzen bloeden: zo goed als alle aandelen staan in het rood. Maar dat biedt ook kansen: het is hét moment om uw eerste aandeel te kopen en zo uw spaargeld toch wat te laten opbrengen. Anderen kiezen er dan weer voor om in Knokke een villa te kopen voor 14 miljoen euro.

Trouwens, niet bij alle bedrijven gaat het slecht: de energiesector doet gouden zaken en strijkt de ene recordwinst na de andere op. Er is allang sprake van een overwinstbelasting, die er nu ook lijkt aan te komen en miljarden zou moeten opbrengen voor de Belgische staatskas. Dat thema en nog andere maatregelen die de Belg moeten helpen bij het betalen van zijn of haar energiefactuur liggen momenteel op tafel van het begrotingsconclaaf, dat dinsdag afgerond moet zijn.

In Groot-Brittannië heeft de nieuwe premier Liz Truss intussen andere ideeën over het versterken van de koopkracht. In ware Thatcher-stijl kondigde haar minister van Financiën Kwasi Karteng bij zijn eerste minibegroting een afschaffing aan van het hoogste belastingtarief van 45 procent, wat vooral de rijkste Britten geld oplevert dat zou moeten doorsijpelen naar de rest van de economie. Dat viel niet in goede aarde bij de beleggers: het Brite pond zakte naar een historisch laag niveau en Truss is na enkele weken al minder populair dan haar voorganger Boris Johnson.

Dan heeft gelijkheidseconoom Thomas Piketty wel radicaal andere inzichten over het aanpakken van de ongelijkheid. Hij pleit ervoor om iedere burger een minimumerfenis te geven van 100.000 euro. In een interview met onze krant legt hij uit waarom.

Veel leesplezier!

Dimitri Thijskens

Journalist economie en financiën

