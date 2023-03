‘Dit is het einde van Gary Lineker als BBC-presentator’: Engelse voetbalwereld schaart zich achter presentator in ‘nazi’-rel

“Revolte voor Lineker”, “Muiterij bij de BCC”, “Beebs gaat te ver”: de voorpagina’s van de Britse kranten hebben zaterdag meer aandacht voor de polemiek rond de presentator van de populaire voetbalshow Match of the day dan voor het bezoek van premier Rishi Sunak aan Parijs gisteren.

De 62-jarige Lineker haalde dinsdag op Twitter uit naar binnenlandminister Suella Braverman. Die wil het met de Illegal Migration Bill gemakkelijker maken om illegale migranten die per boot aankomen op de Britse eilanden vast te houden en te deporteren. Ze kunnen dus geen asiel aanvragen.

Op Twitter omschreef Lineker het nieuwe asielbeleid als een “onmetelijk wreed beleid gericht op de meest kwetsbare mensen in een taal die niet verschilt van die van Duitsland in de jaren 1930”. De voormalige spits van Leicester, Everton, Barcelona en Tottenham pleitte in het verleden al meermaals voor betere rechten en bescherming voor vluchtelingen. Lineker heeft ook eerder vluchtelingen in zijn huis opgevangen.

Good heavens, this is beyond awful. https://t.co/f0fTgWXBwp — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) 7 maart 2023

Wat was de reactie van de BBC?

De Britse omroep besliste dat de presentator een stap terug moet doen tot er duidelijke afspraken zijn gemaakt over zijn gedrag op sociale media. De BBC zegt dat er de afgelopen dagen “uitgebreide gesprekken” met de oud-international zijn gevoerd. “We hebben gezegd dat we zijn recente activiteiten op sociale media beschouwen als een schending van onze richtlijnen”, staat in een verklaring.

Lineker presenteert al sinds 1999 het populaire Match of the Day en is een van de bestbetaalde medewerkers. Hij is volgens de BBC “ongeëvenaard” als het gaat om voetbal- en sportverslaggeving en daarbij mag hij ook een eigen mening hebben, luidt het. “Maar we hebben hem gezegd dat hij ver weg moest blijven van partijpolitieke kwesties of politieke controverses.”

De BBC heeft intussen verklaard dat het programma Match of the Day zaterdagavond louter uit samenvattingen zal bestaan, zonder analisten of presentator. De omroep heeft de twaalf Engelse voetbalclubs die zaterdag in actie komen in de Premier League geïnformeerd dat het geen interviewverzoeken gaat indienen. Zaterdag komen onder meer Liverpool en Manchester City in actie.

Hoe reageert de Engelse voetbalwereld?

Ian Wright, een vaste analist in Match of the Day en evenals Lineker oud-speler van het Engelse elftal, liet weten dat hij zaterdag niet zal aanschuiven in het programma. “Uit solidariteit”, meldde hij op Twitter. Een andere beroemde deskundige volgde al snel met Alan Shearer, nog altijd topscorer aller tijden van de Premier League.

Zaterdagochtend werd nog bekend dat Alex Scott eerder op zaterdag Football Focus niet gaat presenteren. Football Focus wordt tijdens het seizoen rond lunchtijd uitgezonden. Voormalig voetbalster Scott is de vaste presentatrice. “Ik heb gisteravond besloten dat, hoewel ik van mijn show hou en we een ongelooflijke week hebben gehad met het winnen van een award, het voor mij niet goed voelt om door te gaan met de show vandaag. Hopelijk kan ik volgende week weer op de stoel plaatsnemen”, schreef de 38-jarige Scott.

Scott zou wel mogelijk vervangen worden door Bargain Hunt. Ook presentatrice Kelly Somers schaart zich achter Lineker en laat weten zaterdag namens de BBC niet op tv te komen.

Jason Mohammad, presentator van een ander BBC-voetbalprogramme, Final Score, schrijft op Twitter dat de show hem “nauw aan het hart ligt”, maar dat hij de BBC heeft laten weten dat hij niet zal presenteren. Final Score wordt uitgezonden na de namiddagwedstrijden.

❌ We won’t be talking to the BBC before or after today’s game.#BristolRovers #WeStandWithGary pic.twitter.com/hheWPFxfTM — Bristol Rovers (@Official_BRFC) 11 maart 2023

Bristol Rovers, uit de League One, is een van de eerste clubs die zich achter Lineker schaart. De club schrijft op Twitter dat het “niet zal praten met de BBC voor of na de wedstrijd van vandaag”, met de hashtag ‘#WeStandWithGary’ in het bericht.

Ook een aantal spelers heeft vrijdagavond al duidelijk gemaakt dat ze uit solidariteit met Lineker geen interviews na de wedstrijd zouden doen voor Match of the Day.

Verder liet ook muzikant en producer Fatboy Slim van zich horen. Hij postte een videoclip van zijn optreden van vrijdag in Manchester, waar een grote foto van Lineker werd getoond op het podium. Ook acteur Reece Dinsdale, politiek activist Femi Oluwole en auteur Philip Pullman maakten duidelijk achter Lineker te staan.

De krant The Mirror startte zelfs een petitie die eist dat Lineker hersteld wordt in zijn functie bij de BBC. Meer dan 140.000 mensen hebben de petitie al getekend. Ook de hashtag #BoycotBBC is trending op Twitter.

Hoe moet het nu verder?

De rel overschaduwt een migratiedeal tussen de Britse premier Rishi Sunak en de Franse president Emmanuel Macron, waarbij de BBC ervan wordt beschuldigd te buigen voor politieke druk. The Daily Express schrijft zaterdag dat een groep van 36 conservatieve parlementsleden een brief geschreven zou hebben aan de algemeen directeur van de BBC, Tim Davie, om “onvoorwaardelijke” excuses te eisen van Lineker.

“Gary Lineker uit de lucht halen is een aanslag op de vrijheid van meningsuiting onder politieke druk”, reageert oppositiepartij Labour, die de BBC opriep zijn beslissing te heroverwegen. De omroep heeft “zichzelf in nesten gewerkt”, aldus Lucy Powell van Labour. De Schotse premier Nicola Sturgeon noemde de beslissing van de BBC dan weer “onverdedigbaar”.

Zaterdagmorgen zei voormalig directeur-generaal van de BBC Greg Dyke dat de omroep zich vergist heeft in zijn beslissing. “De BBC heeft zijn eigen geloofwaardigheid geschaad doordat ze de indruk geeft om te plooien onder druk van de regering”, klinkt het. Volgens hem zou de onpartijdigheid die geëist wordt van medewerkers die rond politieke actualiteit werken niet moeten gelden voor de presentatoren van amusementsprogramma’s.

Gevraagd naar wat de huidige directeur-generaal Tim Davie zou moeten doen, zei Dyke: “Ik weet niet hoe hij hieruit komt.” “Het is vrij duidelijk dat Gary Lineker hem niet de garanties gaat geven die hij zegt te willen, daarom vermoed ik dat dit het einde is van Gary Lineker als BBC-presentator zoals we hem kennen, en ik vermoed dat het een langdurig effect zal hebben op Match of the Day”, aldus Dyke.