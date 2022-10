‘Dit is een droom’: Steven Defour krijgt kans als hoofdcoach bij KV Mechelen na 11 op 36

De Mechelaars hebben een ontgoochelend seizoensbegin achter de rug. Ze staan na twaalf speeldagen op de dertiende plaats met elf punten. Zondag bleek AA Gent nog met 3-0 te sterk.

“Danny Buijs had als opvolger van Wouter Vrancken absoluut geen makkelijke taak”, zo duidt Frank Lagast, CEO van KVM. “We geloofden echt in een samenwerking op lange termijn, want Buijs is een voetbaldier met veel kennis en een sterke communicatie. De resultaten volgden echter niet en daarom nemen we deze beslissing.”

Woensdag tegen Standard

De 34-jarige Steven Defour neemt over en kijkt uit naar zijn nieuwe job. “Trainer worden bij de club van mijn hart is uiteraard een droom”, zegt de voormalige Rode Duivel, die in mei 2021 bij KV Mechelen een punt zette achter zijn spelerscarrière. “De uitdaging met deze groep ga ik helemaal aan.”

Volgens directeur Gert Van Dyck is er voldoende kwaliteit aanwezig in deze kern. “Ook al tonen de resultaten en de manier van spelen dat misschien niet. Defour focust nu op de wedstrijden tegen Standard (woensdag) en Eupen (zaterdag) en blijft nadien aan als hoofdcoach. We beseffen dat niet alles snel opgelost zal zijn. We willen onze supporters bij dezen ook bedanken voor hun niet-aflatende steun tijdens de voorbije wedstrijden.”

Begin juni volgde de veertigjarige Buijs de naar Racing Genk vertrokken Vrancken op. De Nederlander, die voorheen FC Groningen leidde, ondertekende toen een contract van onbepaalde duur.