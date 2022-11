‘Dit grenst aan de waanzin’: historicus Manu Gerard pareert kritiek op Vlaamse canon

Wat vindt u van de tekst in het tijdschrift van de Academie voor Wetenschappen en Kunsten?

“Het grenst bijna aan waanzin, ik kan er alleen maar dat woord voor gebruiken. Wat men daar beschrijft, is niet de canon waaraan we werken. De drie academici veroordelen de canon op basis van wat zij denken dat erin zal staan. Ze hebben het over een ‘stille generator van de anti-Belgische strijd’, die ook de ‘gehechtheid aan België’ moet uithollen. Waar slaat dat op?

“De auteurs van dit stuk blijven steken in één groot intentieproces. Het is een obsessie geworden: alsof wij het huidige Vlaanderen willen legitimeren door aan te tonen dat het in het verleden al bestond.”

Oké, maar in de startnota van de Vlaamse regering is de canon toch opgevat als een middel om de Vlaamse identiteit te versterken?

“Ja, maar mijn collega’s in de commissie zijn niet bezig met een politiek project. Voor we aan deze opdracht begonnen, zijn duidelijk de puntjes op de i gezet (in de uiteindelijke opdrachtbrief van minister Weyts voor het maken van de canon zijn alle sporen van het woord ‘identiteit’ verdwenen, YV). Ik stel vast dat de critici vooral blijven zitten bij teksten en standpunten uit de zomer van 2019. Blijkbaar speelt het geen enkele rol wat ikzelf of mijn collega’s over de canon hebben gezegd of wat op onze website over de canon staat.”

Had u deze kritiek dan niet verwacht toen u aan dit project begon?

“Ik had natuurlijk wel een discussie verwacht. Maar ik dacht dat de stijl van het debat toch anders zou zijn. De manier waarop academici hier met elkaar omgaan, is ongezien. Ik lees dat er maar twee historici in de canoncommissie zitten. Maar heel wat andere experts, zoals kunsthistorica Katlijne Van der Stighelen, archeoloog Wim Declercq of neerlandicus Frank Willaert, zijn toch ook wetenschappers?”

De critici vinden ook dat de canon de blik nogal op de eigen navel gericht houdt, terwijl geschiedenisonderwijs veel ruimer en internationaler zou moeten gaan.

“Wie zegt dat een blik op de geschiedenis van deze regio uitsluit dat ook andere elementen kunnen meespelen? Dat is bijna als zeggen: je mag het boek De Bourgondiërs niet schrijven, want er zijn nog veel andere thema’s in de geschiedenis.”

Welke thema’s zullen we dan in de canon tegenkomen?

“De bedoeling is om blikvangers te selecteren die telkens een opstapje zijn naar een breder thema. Neem nu de opstand aan het einde van de 16de eeuw die leidde tot een splitsing van de Nederlanden. Dat is een interessant moment in de geschiedenis van deze regio. Dan kan je kiezen voor de Beeldenstorm als opstapje, toen protestanten op grote schaal katholieke beelden kapotmaakten.

“Zou het nu zo raar zijn dat we Karel de Grote kiezen als blikvanger om het over de vroege middeleeuwen te hebben? En was Karel de Grote een Vlaming? Is het niet belachelijk om dan te denken dat we de figuren in de canon als Vlamingen avant la lettre zouden presenteren? Voor mij is dat lachwekkend.”

Denkt u dat leerkrachten de canon links zullen laten liggen door de manier waarop hij ontstaan is?

“Ik hoop dat leerkrachten de canon pas beoordelen als ze hem zien. In april volgend jaar is hij klaar. Dan kunnen leerkrachten beslissen of ze er iets mee willen doen. De oorsprong ligt natuurlijk bij de politiek, maar de leden van de commissie zijn niet bezig een politiek project te vertalen in een canon. Ze zijn bezig vanuit een wetenschappelijk vertrekpunt iets te maken dat leerlingen kan interesseren en dat ons iets vertelt over het verleden van deze regio.”