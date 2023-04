Directeur Michel Draguet verlaat dan toch Koninklijke Musea van Schone Kunsten na beschuldigingen van ‘wanbeleid’

30 april is de datum waarop Michel Draguets mandaat afloopt. De beslissing om geen nieuw mandaat te zoeken, nam hij in samenspraak met staatssecretaris Thomas Dermine en Arnaud Vajda, de voorzitter van het Beheerscomité van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO). Draguet zal zijn “expertise ten dienste blijven stellen” van het federaal wetenschapsbeleid als onderzoeksleider in erfgoed bij BELSPO. “Zijn opdracht zal erin bestaan transversale projecten te ontwikkelen voor de valorisatie van de federale collectie in uitvoering van het strategisch plan”, aldus Dermine.

Arnaud Vajda zegt dat de voorbije maanden moeilijk zijn geweest voor het personeel van de Koninklijke Musea en voor Draguet zelf, maar dat zijn evaluatieproces “geen enkel materieel bewijs heeft opgeleverd voor beschuldigingen van racisme, homofobie of seksisme”. Voor Vajda is de bladzijde dan ook omgeslagen, en hij kijkt ernaar uit op de expertise te kunnen rekenen van Draguet voor de uitvoering van het strategisch plan van het departement.

Lees ook KMSKB-personeel beschuldigt directeur Michel Draguet van pesterijen en wanbeleid

Staatssecretaris Dermine zegt dat Draguet sinds zijn aantreden in 2005 zijn stempel heeft gedrukt op de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. “Ik denk met name aan de oprichting van het Magritte Museum en het Fin-de-Siècle Museum, die de nationale en internationale zichtbaarheid van de instelling ongetwijfeld hebben vergroot.”

Er gaat nu zo snel mogelijk een selectieprocedure van start voor de nieuwe algemene directeur van de Koninklijke Musea. Intussen zal Sara Lammens, die algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek van België is, optreden als directeur ad interim. a