Dierenmarkten en thuisslachtingen zijn verleden tijd: minister Ben Weyts stelt nieuwe Codex Dierenwelzijn voor

Volgens minister Weyts speelt Vlaanderen met de codex “een voortrekkersrol” op gebied van dierenwelzijn. “Dit is een mijlpaal voor het dierenbeleid”, stelt Weyts. “We hebben het wetboek letterlijk helemaal herschreven. Zo gaan we heel wat vermijdbaar dierenleed ook effectief kunnen vermijden.”

De codex, die in de plaats komt van de bestaande Dierenwelzijnswet, vertrekt vanuit de visie dat elk dier een levend wezen is met gevoel, specifieke behoeften en intrinsieke waarde. Daaruit volgt dat dieren voldoende beschermd moeten worden. Wie dat niet doet en nalatig is ten opzichte van een dier, kan voor het eerst gestraft worden. Organisatoren van volksgebruiken als haanslaan, ganzenrijden of visjesdrinken krijgen geen uitzondering: zij moeten het dierenwelzijn ook eerbiedigen en hun praktijk indien nodig aanpassen.

Verder wil de minister komaf maken met bepaalde praktijken. De huidige kippenkooien moeten ingeruild worden voor volièresystemen met vrije loop, mensen mogen schapen, geiten of varkens niet meer thuis slachten, dierenmarkten mogen niet meer plaatsvinden, lijmvallen en elke seksuele handeling met dieren worden verboden en weidedieren moeten permanent gebruik kunnen maken van beschutting. Elk slachthuis dient voortaan een camera te hebben, dieren die in het wild gevangen zijn mogen niet gehouden worden, en in elke politiezone moet iemand aangeduid worden als verantwoordelijke voor dierenwelzijn.

Het dossier is afgelopen vrijdag op de ministerraad goedgekeurd en gaat nu richting het Vlaams Parlement.