Dienstenchequebedrijf uit Bornem legt per brief loonsverlaging op aan personeel

Net wanneer de historisch hoge prijzen het nieuws domineren, krijgt het personeel van Hulp aan Huis een brief in de bus met een ‘voorstel’ tot loonsverlaging. ‘Wij menen dat we van iedereen een loyale en solidaire houding mogen verwachten, dus ook van het personeel. Gelieve dus dit document zo snel mogelijk ondertekend terug te bezorgen’, staat er te lezen in de brief die Het Nieuwsblad kon inkijken.

In plaats van een stijging door de geplande indexering, zou het gaan om een loonsverlaging van ongeveer 14 euro per uur naar 13,37 euro. Op het einde van de maand zou dit een verschil kunnen maken van 140 euro bruto.

Paul Verschueren van Federgon, de federatie van dienstenchequebedrijven, waarschuwt bij de krant voor dergelijke praktijken en raadt het bedrijf ‘ten zeerste’ af om hiermee door te gaan. Volgens Verschueren kan een bedrijf zijn werknemers ook niet verplichten om zo'n voorstel te ondertekenen.