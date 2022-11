Die extra blessuretijd op het WK, hoe zit dat nu precies?

Waar gaat het om?

Fifa-scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina had voorafgaand aan het WK maar één boodschap voor verstokte fans: “We willen jullie meer show geven”. De betekenis van ‘show’ was in dit geval de effectieve speeltijd. Dat moest meer worden. En dus kent bijna elke wedstrijd dit WK fiks wat minuten extra tijd.

Engeland-Iran van maandag was het toppunt, met liefst 27 minuten aan extra toegevoegde speeltijd. Het ging om veertien minuten extra tijd in de eerste helft, en dertien in de tweede helft. Argentinië kon tegen Saudi-Arabië veertien minuten langer doorspelen op zoek naar de gelijkmaker, en bij Nederland-Senegal en Wales-VS liepen de wedstrijden tien minuten door.

Vijf speeldagen in Qatar hebben al gezorgd voor de vijf langste ‘blessuretijden’ na één helft op een wereldkampioenschap ooit. Het doelpunt van Mehdi Taremi van Iran in de 103de minuut was in dat opzicht een recorddoelpunt.

Waarom worden er zoveel minuten bijgetrokken?

Uit onderzoek bleek dat op het WK van 2014 in Brazilië de bal ongeveer een uur in het spel was. Vier jaar later op het WK in Rusland werd tussen de 52 de 58 minuten gevoetbald. “We moeten voorkomen dat wedstrijden naar 42, 43, 44 of 45 minuten gaan”, aldus Collina. “Dat zou onacceptabel zijn. Zeven, acht of negen minuten zal normaal worden dit WK.” Overigens greep Collina terug op het WK van 2018, toen ruime blessuretijd ook al werd gehanteerd. Toch werden fans afgelopen week verrast. Er kwamen wel érg veel minuten bij.

Hoe wordt de tijd gemeten?

De extra tijd heet niet voor niets blessuretijd. Maar de tijd die met het oplappen van spelers verloren gaat is niet het enige waar op wordt gelet. De meeste tijd wordt bijgetrokken voor juichen na een doelpunt. Dat kan oplopen tot liefst drie tot vier minuten per doelpunt, aldus Collina. Verder letten scheidsrechters op de tijd rond de wissels, het uitdelen van gele en rode kaarten, drinkpauzes en het wachten op een Var-beslissing. Ook het irritante tijdrekken wordt nauwgezet bijgehouden.

Wat heeft het voor gevolg op de wedstrijd?

Wie in de 89ste minuut invalt, kan bijna automatisch rekenen op een langere periode van speeltijd. Dat zal van invloed zijn op het spel, zeker als vanaf de achtste finale een verlies gelijk vertrekken uit Qatar betekent. Een extra aanvaller inbrengen, of juist een extra verdediger, zal een tactischer keuze worden.

Tegelijkertijd kan voor basisspelers vermoeidheid een rol gaan spelen. En bondscoach Louis van Gaal zei na de wedstrijd tegen Senegal tegen het AD dat juist de veroorzaker van het oponthoud (Senegal, dus, vanwege blessures) er ook van profiteerde. Zij konden langer zoeken naar de gelijkmaker.

Loopt de ‘derde helft’ al terug in tijd?

Wellicht was 27 minuten extra tijd toch te gortig. De laatste dagen werd de extra bijgetrokken tijd wat minder ruim. Maar gisteren was het weer bal: bij Uruguay-Zuid-Korea bedroeg de extra tijd bij de tweede helft zeven minuten, en bij Portugal-Ghana kwam er bijna tien minuten bij. De weg omhoog lijkt dus weer ingeslagen.