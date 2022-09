Deze deepfake-act van een Belgische kandidaat blaast de jury van ‘America’s Got Talent’ omver: ‘Beste act ooit’

▶ Bekijk de act van onze landgenoot Chris Umé:

Umé en zijn team voerden de halvefinale-act dinsdag op in een liveshow op de Amerikaanse televisie. Drie operazangers zongen voor de camera de operaklassieker ‘Nessun Dorma’, maar op een groot scherm achter de zangers waren het juryleden Simon Cowell en Howie Mandell en presentator Terry Crews die het nummer schijnbaar moeiteloos stonden te zingen.

Deepfake is een techniek waarbij mensen in video-opnamen via artificiële intelligentie een ander gezicht krijgen. In America’s Got Talent paste Umé de techniek live toe. Het strenge jurylid Simon Cowell was onder de indruk en noemde het “de beste act die hij ooit gezien heeft”. Het Amerikaanse publiek, dat intussen heeft mogen stemmen, volgde hem daarin en beloonde Umé met een plek in de finale.

‘Weinig slaap’

Umé heeft naar eigen zeggen weken aan hun tweede act gewerkt. Nu Metaphysics ook in de finale staat, staan hem en zijn Australische zakenpartner Tom Graham dus nog enkele korte nachten te wachten. Binnen twee weken is het namelijk al zover.

“Ik ga niet veel kunnen slapen, daar ben ik zeker van”, klinkt het in een reactie aan CinemaBlend. “We hebben wel al een idee van wat we willen doen. We hebben ons al een beetje kunnen voorbereiden, maar we hebben wel nog heel veel werk.”

Zakenpartner Tom Graham heeft wel al een tipje van de sluier opgelicht. In de finale willen ze opera inruilen voor rock ‘n roll. “Het lijkt ons een geweldig idee om iets met Heidi en Sofia (juryleden Heidi Klum and Sofia Vergara, red.) te doen. Daarnaast zijn we van plan om één van de grootste rocklegendes ooit terug te brengen.”

1 miljoen dollar

Wie de finale wint, krijgt 1 miljoen dollar en een eigen show in Las Vegas.

Tijdens zijn auditie liet Chris Umé het beruchte jurylid ook al een keertje zingen tijdens een live deepfake. Toen kreeg televisiekijkend Amerika te zien hoe Simon Cowell zonder verpinken het nummer ‘You’re The Inspiration’ zong. Cowell zelf was destijds meteen onder de indruk. “Wow”, kreeg hij er met moeite uit. Ook de andere juryleden toonden zich dolenthousiast.

