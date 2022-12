De Morgen

Deze beelden van het WK ziet u nergens anders: hoe de finale in Qatar er ook had kunnen uitzien, dankzij artificiële intelligentie

Beeld dm

Op de dag van de WK-finale brengen we nog één keer in beeld wie zondag niet te zien zal zijn in de tribunes van het Lusail-stadion in Qatar. Geen feestende fans met lgbtq+-vlaggen en One Love-armbanden, geen arbeiders die een hoge tol betaalden bij de bouw van de stadions en ook geen activisten die terecht vragen stelden bij de klimaatimpact van dit WK.