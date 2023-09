Dermagne: Belgische voedselprijzen volgen tendens van de buurlanden

De voedselprijzen in België volgt de tendens van de buurlanden. Dat blijkt uit een onderzoek van de federale overheidsdienst Economie waarvan minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) dinsdag de resultaten onthult. België zit ongeveer op het niveau van Nederland, zegt hij.

De inflatie van de voorbije maanden heeft veel Belgen het idee gegeven dat de voedselprijzen ontploffen. Voor de zomer gaf Dermagne daarom de opdracht tot een maandelijkse monitoring van die prijzen door de FOD Economie.

De experten van de FOD focusten zich op de prijzen van brood, bloem, pasta, melk, rundvlees, varkensvlees, charcuterie, kaas en suiker. Volgens Dermagne zijn er geen bijzonderheden vastgesteld in de Belgische voedselprijzen. De Fransen, Duitsers en Nederlanders zitten in hetzelfde schuitje, zegt hij. Volgens de minister is de stijging sinds begin 2022 van die landen het grootst in Duitsland en het laagste in Frankrijk, en liggen België en Nederland daar tussenin op ongeveer hetzelfde niveau.

Volgens de PS-vicepremier is dat geruststellend nieuws. De prijzen van vlees en suiker zijn zelfs minder gestegen dan in de buurlanden.

Inflatie

De inflatie blijft wel het onderwerp van voortdurende analyse, geeft Dermagne nog aan. In de loop van het najaar wordt een studie van het Prijzenobservatorium verwacht, in de winter volgt een onderzoek van de Mededingingsautoriteit. Het Prijzenobservatorium moet vooral nagaan wat de oorzaak is van de prijsverschillen tussen de Belgische supermarkten en die in de buurlanden. Tussen 2016 en 2022 zijn de prijzen van voedsel en dranken in Belgische supermarkten met ruim 15 procent gestegen, in Duitsland en Nederland was dat respectievelijk 26,4 en 21,2 procent.

De minister van Economie beschikt niet over de bevoegdheid om prijzen te blokkeren. Een wetsvoorstel van de PS dat daar een mouw aan zou passen ligt voor in de Kamer, maar daar is momenteel geen meerderheid voor.