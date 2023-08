Derde hittegolf van de zomer teistert Spanje, recordtemperatuur in Valencia gemeten

In Valencia steeg de temperatuur tot 46,8 graden Celsius. Dat is 3,4 graden boven het vorige record. Dat meldt Copernicus, een Europees programma dat onze aarde monitort. De afgelopen dagen werden in het centrum en het zuiden van het land temperaturen van 44 graden gemeten. Zelfs in het Baskenland, in het noorden van het land, ging het kwik richting 40 graden. Dat is erg ongebruikelijk.

Volgens de laatste voorspellingen is er beterschap op komst. Vandaag zou het de laatste dag moeten zijn van de hittegolf op het vasteland. Op de Canarische Eilanden houdt de hittegolf echter nog aan tot zondag. Daar daalt het kwik zelfs ‘s nachts op veel plaatsen niet onder de 30 graden.

Toeristen zoeken verkoeling in Cordoba, Spanje. Beeld gemaakt op 10 augustus. Beeld REUTERS

Code rood

De autoriteiten houden code rood voor “extreem gevaar” voorlopig aan voor de streek rond Sevilla en Córdoba in het zuiden en een groot deel van de provincie Huelva in het zuidwesten – waar het 44 graden kan worden. Dat geldt ook voor de Canarische Eilanden, met uitzonderingen van El Hierro, waar het 40 graden is.

Temperaturen van 39 tot en met 42 graden zijn er voor grote delen van Andalusië, het centrum van Extremadura, Madrid en de vallei van de Taag en de Guadiana. Daar geldt code oranje.

Dit weekend zou de temperatuur op het vasteland enigszins dalen, zeker op zondag. Maar het zou wel warm blijven, met in het centrum, oosten en zuiden temperaturen tot 35 graden. Volgens de Spaanse krant El País ligt de temperatuur in grote delen van het zuiden en het oosten deze maand tussen 5 en 10 graden hoger dan normaal.

Volgende week zouden de Spanjaarden normalere temperaturen krijgen tussen 32 en 35 graden. Op de Canarische Eilanden zakt de temperatuur ook. Al kan het in grote delen van het eiland toch nog meer dan 35 graden worden en zelfs meer dan 40 graden in het zuiden van Gran Canaria. Pas woensdag koelt het daar wat meer af.