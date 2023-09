Dennis Black Magic wordt vervolgd voor verkrachting van acht vrouwen

In 2021 zat Burkas zeven maanden in voorhechtenis in de Leuvense Hulpgevangenis. Zijn aanhouding was het gevolg van een klacht wegens aanranding neergelegd door pornoactrice Nanoe Vaesen (28), bekend van Only-Fans. Naar aanleiding van de klacht waren speurders een onderzoek gestart, waar nog belastende verklaringen van andere slachtoffers bijkwamen.

Intussen is het onderzoek afgesloten. Afgelopen vrijdag kwam het dossier voor de raadkamer in Tongeren. Die besliste Burkas naar de correctionele rechtbank door te verwijzen. De ex-pornokoning wordt verdacht van de verkrachting van acht vrouwen. Hij moet zich ook verantwoorden voor de aanranding van negen vrouwen en andere tenlasteleggingen zoals belaging, het verspreiden van naaktbeelden en de bedreiging van een aantal vrouwen. In de aanklacht klinkt het onder meer dat Burkas de vrouwen allerlei zaken beloofde, zoals publicaties in P-Magazine. In ruil moesten ze seksuele handelingen met hem uitvoeren.

‘Valse verklaringen’

Burkas zelf ontkent alle aantijgingen met klem. In een bericht dat hij vorige week op Facebook plaatste, stelt hij dat het gaat om valse verklaringen. “Nanoe heeft negen andere modellen zover gekregen, met manipulatie, door afpersing en door valse beloftes te geven, om ook een valse verklaring tegen mij in te dienen”, klinkt het. “Ondertussen hebben zeven van de negen modellen al een brief geschreven naar de onderzoeksrechter en parket met de mededeling dat ze niet meer achter hun valse verklaring staan.”

Hij schrijft ook dat de beschuldigingen zwaar wegen. “Ik ga enkele zeer emotionele weken/maanden tegemoet. Onterecht gestraft worden voor een feit dat ik niet heb gepleegd zou een heel jammere zaak zijn.”

Burkas werd eerder al veroordeeld voor zedenfeiten. Wanneer zijn nieuwe proces start, is nog niet bekend.