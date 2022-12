Denemarken krijgt voor het eerst in vier decennia brede centrumregering

De laatste keer dat Denemarken een dergelijke ‘paarse’ regering had, was in 1978. Dat duurde slechts acht maanden. Frederiksen, die met haar Sociaal-democraten op 1 november de verkiezingen won, leidde de gesprekken de afgelopen weken. De nieuwe coalitie bestaat uit haar partij, de Liberalen en een nieuwe partij, de Gematigden, van oud-premier Lars Løkke Rasmussen.

Deense politieke partijen scharen zich traditiegetrouw achter een links (rood) of rechts blok (blauw). Bij verkiezingen strijden de twee blokken om de meerderheid en daarmee de regeringsmacht. Nu breekt Denemarken met die traditie. “Het betekent niet dat we het over alles eens zijn, maar we kiezen ervoor samen te werken omdat dit het allerbelangrijkste is voor ons land”, zei Frederiksen nadat ze koningin Margrethe op de hoogte had gesteld van de nieuwe regering.

Eén zetel te weinig voor meerderheid

De nieuwe coalitie heeft 89 zetels in het parlement. Dat is een zetel te weinig voor een meerderheid, maar de regering zal gedoogsteun krijgen van een of meerdere kleine partijen.

Grote aanjager van deze doorbraak is oud-premier Rasmussen, die zijn nieuwe partij oprichtte met het doel een centrumcoalitie te steunen. “Denemarken is beter af met samenwerking en compromissen dan met allerlei ultieme eisen”, schreef hij op Facebook.

Rasmussen was van 2009 tot 2019 de leider van de Liberalen. In die periode was hij twee keer premier van een onversneden rechts kabinet, dat delen van de zorg privatiseerde en asielzoekers hun juwelen liet inleveren ter bekostiging van de asielprocedure. Later verliet hij de partij, nadat hij had gepleit voor een Deense centrumregering. Nu krijgt hij alsnog zijn zin. De nieuwe regering maakt haar plannen later woensdag bekend.

Regering gevallen door ‘nertsenschandaal’

Dat Denemarken naar de stembus ging, kwam doordat begin oktober de minderheidsregering van Frederiksen struikelde over het ‘nertsenschandaal’: tijdens de coronapandemie liet de regering uit voorzorg vijftien miljoen nertsen ruimen. Een commissie oordeelde later dat die beslissing illegaal was. Frederiksen bleef achter haar besluit staan, tot teleurstelling van een van haar gedoogpartners, de Sociaal Liberalen, die het vertrouwen in haar opzegden.

De nertsencrisis toonde volgens hen aan dat er te veel macht lag in de handen van één partij. De Sociaal Liberalen deden ook mee aan de formatiegesprekken maar lieten kort geleden weten niet in te kunnen stemmen met het coalitieakkoord.